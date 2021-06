Les membres de l’équipe furieux que leur influence n’ait pas été suffisante pour convaincre Joe Manchin lors du vote “Pour le peuple” ⋆ .

Avec le sénateur Joe Manchin (D-WV) prenant position contre la loi For the People, les membres de l’équipe, qui sont également co-sponsors du projet de loi, se sont rendus sur Twitter pour tirer sur le sénateur.

En réponse à l’appel de Machin au bipartisme sur la législation électorale, le représentant Ilhan Omar (D-MN) affirme que la seule raison pour laquelle les républicains ne soutiennent pas ce projet de loi est qu’ils veulent démanteler la démocratie et saper les élections.

« La raison pour laquelle ce projet de loi n’a pas de soutien républicain est qu’il entrave les plans républicains visant à saper les élections. Ce projet de loi protège notre démocratie des tentatives républicaines de la démanteler.

La raison pour laquelle ce projet de loi n’a pas de soutien républicain est qu’il entrave les plans républicains visant à saper les élections. Ce projet de loi protège notre démocratie des tentatives républicaines de la démanteler. https://t.co/I2ES955i1q – Ilhan Omar (@IlhanMN) 7 juin 2021

Ilhan a également retweeté l’hôte de MSNBC Mehdi Hasan, dont le tweet comprenait une diatribe sur Joe Manchin et Kyrsten Sinema (D-AZ). Ils se sont tous deux opposés à la majorité des démocrates sur certaines questions politiques. Nous pouvons seulement deviner que son retweet de la diatribe de Hasan est symbolique de ses sentiments. Dans sa diatribe, Mehdi demande pourquoi la législation devrait-elle être bipartite au Congrès américain, alors qu’au niveau de l’État, elle est complètement partisane, affirme-t-il.

«J’ai déchargé sur Joe Manchin et Kyrsten Sinema et le foutu flibustier au début de mon émission @MSNBC ce soir. Pardon. Il devait être fait. C’était un peu cathartique, en fait. Veuillez regarder (et partager) : »

J’ai déchargé sur Joe Manchin et Kyrsten Sinema et le foutu flibustier au début de mon émission @MSNBC ce soir. Pardon. Il devait être fait. C’était un peu cathartique, en fait. Veuillez regarder (et partager): pic.twitter.com/w0g9JeXTFk – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 7 juin 2021

La représentante des membres de l’équipe, Rashida Tlaib (D-MI), a également frappé Manchin. Dans son tweet s’ajoute à un tweet de Manu Raju, correspondant de Cheif CNN au Congrès, qui a tweeté une citation de Manchin’s Op-ed, publiée dimanche dans la West Virginia Gazette. Tlaib cible la législation qui a été adoptée au niveau de l’État concernant les élections.

« 389 projets de loi déposés dans 48 États pour empêcher les Américains de voter. 14 d’entre eux sont déjà passés, dont un au Texas qui a interdit les « âmes aux urnes » dirigées par les églises noires. Si cela ne suffit pas à @Sen_JoeManchin pour soutenir #ForThePeopleAct, alors c’est lui qui est partisan.

389 projets de loi déposés dans 48 États pour empêcher les Américains de voter. 14 d’entre eux sont déjà passés, dont un au Texas qui a interdit les « âmes aux urnes » dirigées par des églises noires. Si cela ne suffit pas à @Sen_JoeManchin pour soutenir #ForThePeopleAct, alors c’est lui qui est partisan. https://t.co/naq7tPZzyG – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 7 juin 2021

Tlaib a également retweeté le militant, le révérend Dr William J. Barber II, sans aucun commentaire ajouté. Barber traite le sénateur de tordu et demande pourquoi il n’a rien fait pour faire adopter le Voting Rights Advancement Act. Il appelle l’éditorial une insulte à la NAACP car il a été publié juste avant que Manchin ne soit prêt à les rencontrer. Dans son troisième tweet de la chaîne, Barber déclare : « Manchin continue de parler de compromis et de bipartisme. Cela n’a aucun sens. Comment faites-vous un compromis avec le parti même qui fait les choses que la loi For The People rendrait illégales ? ». Il est ensuite en désaccord avec la définition de Manchin d’un mauvais projet de loi et prétend que tant qu’il maintient les 14e et 15e amendements, cela en fait un bon projet de loi.

Joe Manchin est tellement tordu. Nous avons besoin à la fois du For The People Act et du John Lewis Voting Rights Advancement Act. Il sait que la VRA va être contestée et est une cible pour les républicains. Et s’il voulait passer le VRA, pourquoi depuis 8 ans n’a-t-il rien fait pour le passer ? – Révérend Dr William J. Barber II (@RevDrBarber) 6 juin 2021

Manchin continue de parler de compromis et de bipartisme. Cela n’a aucun sens. Comment faire des compromis avec le parti même qui fait des choses que la loi For The People rendrait illégales ? Comment faites-vous des compromis avec les politiciens qui veulent supprimer le vote ? – Révérend Dr William J. Barber II (@RevDrBarber) 6 juin 2021

C’est un mauvais projet de loi s’il enfreint les 14e et 15e amendements. C’est un bon projet de loi s’il maintient ces choses, peu importe qui vote en sa faveur. – Révérend Dr William J. Barber II (@RevDrBarber) 6 juin 2021

Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a également pris son tour. Sur une photo qui ressemble à AOC, renfrogné à l’arrière du sénateur Manchin, un utilisateur de Twitter a sous-titré “Aujourd’hui, nous sommes tous @AOC”. Cortez a retweeté la photo critiquant un chroniqueur du WSJ, qui a dirigé la photo à l’origine, pour lui avoir donné du fil à retordre pour ne pas sourire au lieu de demander à Manchin quel « terrain d’entente » il recherchait en ce qui concerne le GOP. Elle a terminé son tweet en claquant Manchin l’accusant d’être en faveur de la “suppression des électeurs”.

Juste en pensant à la façon dont, après la publication de cette photo, les chroniqueurs du Wall Street Journal ont passé plus de temps à me critiquer pour ne pas assez sourire qu’à demander à Manchin précisément quels domaines de «terrain commun» il avait en tête quand il a défendu le GOP. Il s’avère que la suppression des électeurs en faisait partie ! https://t.co/hiMeVNKtss – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 7 juin 2021

AOC a également retweeté Mondaire Jones (D-NY) dont le commentaire sur l’éditorial de Manchin était « L’éditorial de Manchin pourrait tout aussi bien être intitulé « Pourquoi je voterai pour préserver Jim Crow ».

L’éditorial de Manchin pourrait tout aussi bien s’intituler “Pourquoi je voterai pour préserver Jim Crow”. https://t.co/pS1xEvkwEz – Mondaire Jones (@MondaireJones) 6 juin 2021

Les progressistes de la Chambre ne prennent pas la position de Manchin à la légère, ils sont furieux qu’il s’oppose à l’adoption de cette loi. La rumeur dit que d’autres sénateurs, qui ne voudront peut-être pas voter pour le projet de loi non plus, poussent un soupir de soulagement que Manchin prenne toute la chaleur, notamment Maggie Hassan (D-NH) et Catherine Cortez Masto (D- NV).

De nombreux conservateurs sont satisfaits de la position de Manchin sur le “For the People Act”

Derniers articles de Kay Williamson (voir tous)