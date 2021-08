Les membres de l’espace crypto se battront contre une disposition fiscale dans le paquet d’infrastructure bipartite

Les commerçants et les investisseurs favorables à l’utilisation de la technologie blockchain pour les transactions en ligne s’opposent à une loi fiscale avant le vote du Sénat sur la dernière approbation du paquet prévu de 1,2 billion de dollars, a rapporté CNN. La disposition fiscale a été ajoutée à la dernière minute. S’il devient loi, il en résultera qu’un nombre très élevé d’utilisateurs devront déclarer les déclarations à l’IRS.

Selon les partisans des crypto-monnaies, le langage utilisé dans le texte juridique est trop général et ne tient pas compte des nuances. Neeraj Agrawal, directeur des communications au centre de recherche sur les politiques cryptographiques Coin Center, a déclaré :

« Ce n’est pas une façon de formuler des politiques. Des décisions sont prises qui influenceront grandement la façon dont la crypto-monnaie se développe aux États-Unis, mais elles sont prises comme un ajout de dernière minute à un projet de loi sur les infrastructures qui doit être adopté. Il y a eu une mobilisation massive à Washington pour essayer d’éduquer les sénateurs et les membres du Congrès sur les lacunes de cette langue, mais nous n’avons pas beaucoup de temps.

Exigences de déclaration plus strictes

Après l’insistance des défenseurs à rendre le langage plus spécifique en termes d’exigences de déclaration, le sénateur Ron Wyden de l’Oregon (D), le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie (D) et la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming (R) ont mis à jour un amendement à la loi originale, ce qui rendrait les exigences de dépôt d’informations fiscales plus strictes. Dans une déclaration à la commission des finances du Sénat, Wyden a déclaré :

« Les investisseurs qui ne paient pas les impôts qu’ils doivent via la crypto-monnaie est un réel problème, et je soutiens fermement les rapports de tiers sur les échanges où les crypto-monnaies sont achetées, vendues et échangées. Notre amendement indique clairement que les rapports ne s’appliquent pas aux personnes qui développent la technologie blockchain et portefeuille. Cela protégera l’innovation américaine tout en garantissant que ceux qui achètent et vendent des crypto-monnaies paient les impôts qu’ils doivent déjà.

Les inquiétudes grandissent avec la législation proposée

En réponse aux propositions, l’association des droits numériques NPO Fight for the Future, qui compte de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux, a exhorté les législateurs à assouplir les réglementations proposées. Ils ont mobilisé des militants et près de 40 000 personnes ont été dirigées vers leur portail en ligne pour tenter de modifier la proposition.

