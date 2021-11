Les membres de l’IATSE votent pour ratifier les contrats qui incluent une meilleure rémunération en streaming

Un important syndicat hollywoodien a voté pour ratifier une paire de contrats visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de la production – bien que de justesse – après avoir précédemment voté pour autoriser une grève suite à des négociations bloquées avec les grands studios.

L’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE) a annoncé aujourd’hui que ses membres ont voté de justesse pour ratifier à la fois l’accord de base et l’accord sur les normes de zone, des contrats de trois ans qui comprenaient des dispositions pour des choses comme les heures de repas et les pauses, une augmentation du salaire de base pour le syndicat le plus bas -des membres payants et de meilleures conditions pour les productions des services de streaming. Les deux votes ont été extraordinairement proches, et le vote autour de l’Accord de base, en particulier, est controversé.

L’IATSE utilise un système de vote semblable à celui d’un collège électoral (les délégués sont affectés aux sections locales de l’IATSE en fonction de leur nombre de membres). Les votes des délégués penchaient en faveur des deux contrats, et 52 % des membres ont voté en faveur de l’Accord sur les normes régionales (48 % ont voté non). Mais le vote populaire pour l’Accord de base a ébranlé 50,4 % de non à 49,6 % de oui.

Le syndicat a déclaré que 72 pour cent de ses 63 209 membres, soit 45 402 membres au total, ont participé au vote.

« Notre objectif était de conclure des contrats équitables qui fonctionnent pour les membres de l’IATSE à la télévision et au cinéma, qui traitent des problèmes de qualité de vie et des conditions de travail comme le repos et les pauses repas », a déclaré le président international de l’IATSE, Matthew Loeb, dans un communiqué. « Nous avons atteint nos objectifs pour cette ronde de négociations et établi une base solide pour les futurs accords. »

Il s’agissait d’un vote à enjeux élevés pour le syndicat, qui avait précédemment voté pour autoriser une grève lors des négociations avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) – qui représente des studios comme Apple, Amazon, Netflix et Disney, entre autres – ont eu lieu. à l’arrêt. Cette grève a été évitée de justesse en octobre après que les parties ont conclu des accords quelques jours seulement avant le début de la grève.

« Du début à la fin, de la préparation à la ratification, cela a été un processus démocratique pour remporter les meilleurs contrats », a déclaré Loeb. « Le débat vigoureux, le taux de participation élevé et les élections serrées indiquent que nous avons une opportunité sans précédent de créer un mouvement pour éduquer les membres sur notre processus de négociation collective et favoriser une plus grande participation à notre syndicat à long terme. »

Alors que le streaming n’était qu’une petite partie d’une campagne beaucoup plus large pour une meilleure protection du travail pour les travailleurs de la production, les négociations ont mis en évidence la rapidité avec laquelle l’industrie a évolué au milieu des guerres de streaming. Le syndicat a fait valoir que les streamers étaient sous-payés pour le travail de production, et une partie des conditions du contrat comprend des dispositions pour des tarifs plus élevés principalement basés sur le type de contenu créé.