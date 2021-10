Les membres de Metallica, Korn, Slayer et d’autres groupes souhaitent un joyeux 30e anniversaire à Machine Head (vidéo)

Membres de METALLIQUE, CORN, TUEUR, SYSTEM OF A DOWN, ANTHRAX, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, TESTAMENT, EXODE, MONSTRE, AGNEAU DE DIEU, TEMPÊTE D’HALALE, TRIVIUM, USINE DE PEUR, KRÉATEUR, LA HAINE RACE, ANGE DE LA MORT et REPENTIR se sont réunis pour féliciter TÊTE DE LA MACHINE à l’occasion du 30e anniversaire du groupe.

Le 12 octobre 1991 à Oakland, Californie « Jour au vert » concert, un jeune Robb Flynn se tenait à regarder METALLIQUE interpréter l’album « Black » pour la première fois et a pris la décision de créer et de diriger son propre groupe. Initialement destiné à être juste un projet parallèle, après avoir payé sa cotisation dans la scène thrash underground de la Bay Area en tant que guitariste principal dans les deux INTERDIT et LA VIOLENCE, d’ici février ’92 TÊTE DE LA MACHINE deviendrait FlynnLe projet à plein temps de et sous sa direction est devenu une force mondiale du métal.

Aujourd’hui quelque 30 ans plus tard, TÊTE DE LA MACHINE est reconnu comme l’un des groupes les plus influents et pionniers du métal, avec d’innombrables tournées mondiales à guichets fermés, des disques d’or et d’argent, Grammy nominations, des centaines de millions de streams et plus de quatre millions de disques vendus à leur actif, et c’est sans même mentionner leurs légions de fans dévoués dans le monde entier, affectueusement connus sous le nom de « Head Cases ».

Dit chanteur/guitariste Robb Flynn: « Merci beaucoup aux amis, aux compagnons de tournée et aux frères et sœurs dans le métal, qui ont contribué à cela. Nous sommes plus que reconnaissants, sincèrement humiliés et honorés par vos paroles. À tous les membres du groupe passés et présents qui ont contribué des riffs, des idées, mélodies et paroles, merci pour tout ce que vous avez apporté et apporté à la table. Tony Costanza, que je souhaite être ici pour célébrer ce moment avec nous, repose en puissance. Un immense respect pour les Head Cases qui ont combattu à nos côtés, nous ont soutenu contre vents et marées et ont cru pendant 30 ans. Nous vous aimons enculés fous. »

En juin dernier, TÊTE DE LA MACHINE« Flèches dans les mots du ciel ». Avec les pistes « Devenir la tempête de feu », « Pourri » et « Flèches dans les mots du ciel », l’effort a été enregistré à Studios de morsure de requin à Oakland, en Californie. Joindre Flynn et TÊTE DE LA MACHINE bassiste Jared MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et producteur Zack Ohren.

En novembre 2020, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, « Mes mains sont vides », passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et originale » Brûle-moi les yeux « guitariste Logan Mader en 24 ans.

« Mes mains sont vides » n’était qu’un single parmi une série de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis « Fais ou meurs » en octobre 2019, « Encercler le drain » en février 2020, et le single numérique de deux chansons « Troubles civils », composé de « Arrêtez l’hémorragie » et « Blindé », en juin 2020. « Arrêtez l’hémorragie » vedette des voix d’invités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

Il y a quatre mois, TÊTE DE LA MACHINE a annoncé qu’elle renonçait à reprendre ses » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit. Flynn a dit que le » Brûle-moi les yeux « tournée, qui l’a vu et MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original » Brûle-moi les yeux « -ère batteur Chris Kontos et fabricant rejoindre, ne reprendrait pas à un moment où TÊTE DE LA MACHINE peut continuer la tournée. Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw « Vogg » Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston