Les membres de Pop Evil ont dû obtenir des emplois réguliers pour subvenir aux besoins de leur famille pendant la pandémie

POP MAL chanteur Leigh Kakaty a parlé à “Les conversations liquides” podcast sur la façon dont lui et ses camarades de groupe ont géré leur temps d’arrêt lié au coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour le groupe personnellement, nous avions besoin de ce repos. Autant que nous ne le voulions pas forcément au début, il était important pour nous de reposer nos esprits [and] corps. Je connais mes oreilles, pour moi personnellement – chaque membre du groupe était probablement différent. Mais mon corps était en panne. Je traversais un énorme [bouts] de vertige avant le verrouillage. J’étais extrêmement étourdi. Je ne sais même pas comment j’allais faire cette tournée en mai – en mai dernier – juste parce que je ne pouvais pas vraiment me lever; Je devais être allongé. Donc ça a été une année difficile pour moi physiquement… C’est presque comme si mon corps ressentait: “D’accord, tu t’arrêtes?” Puis tout m’a rattrapé – tout m’a rattrapé, le tourbillon de tous les voyages.

«Être dans un groupe de rock, il faut tellement tourner», a-t-il poursuivi. “Il n’y a pas MTV ou aucune exposition télévisée qui vous brise du jour au lendemain. Vous devez littéralement mettre les années et jouer pour autant de personnes que possible. Donc, je pense que pour beaucoup d’entre nous dans le groupe, nous avons vraiment pris ce temps pour prendre une grande inspiration et dire: «D’accord. Wow. Nous n’avons pas à tourner. Et évidemment, les premiers mois de COVID, nous espérions vraiment que «D’accord, nous serons de retour au printemps». «Nous serons de retour d’ici l’été. Donc, juste autour de l’été, nous nous sommes finalement dit: “ D’accord, ça va être une année entière de congé. ” Et puis une fois que tu as [over] la terreur et le choc que nous n’allons pas gagner d’argent… Notre tournée mensuelle maintient les lumières allumées, donc le fait que nous n’allions pas tourner était dévastateur. Et pour notre groupe, les autres membres du groupe devaient trouver du travail. Il n’y avait ni écriture ni créativité; ils devaient gagner de l’argent pour vivre. Nous n’avons donc pas pu écrire.

“Je ne pense pas que j’étais dans le bon état d’esprit pour écrire pendant COVID, parce que c’était juste angoissant,” Leigh ajoutée. “Aucun de nous n’avait vécu quelque chose comme ça auparavant, donc il y avait tellement de problèmes plus importants que de jouer dans un groupe, vraiment, pour être honnête, auxquels nous pensions. Je pensais à ma famille, mes amis, mon bien-aimé ceux qui sont plus âgés et qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents. Je veux dire, je ne me soucie guère d’être dans un groupe à ce moment-là. Donc, une fois que ce genre de problème s’est calmé, c’était comme si les membres du groupe devaient trouver un emploi. Le temps plein pour moi c’est POP MAL; sinon, si je prends un emploi, c’est fini. J’essayais de nettoyer le sol et de m’assurer que tout était réglé. Évidemment, je dois faire toute la presse et tout parler pour le groupe; Je suis ce gars dans ce projet. Mais en attendant, tous les autres membres du groupe – Hayley [Cramer], notre batteur, est au Royaume-Uni, elle faisait ce qu’elle pouvait pour travailler là-bas et gagner de l’argent; évidemment, [she was] traiter le COVID dans un autre pays. Je connais le reste d’entre nous, au Michigan, qui essayons de faire face à cela – le Michigan a été l’un des États les plus durement touchés. Donc, ces gars-là essayaient de prendre soin de leur famille, de gagner n’importe quelle sorte d’argent supplémentaire. Et ce que je pense que cela a fait à long terme, c’est vraiment une sorte de confiance. Dernièrement, quand j’ai parlé aux membres du groupe, il y a un tel respect que nous avons les uns pour les autres différemment maintenant. Je ne pense pas que quiconque ait peur de rentrer à la maison, si nous avons des mois de congé. Tout le monde sait maintenant qu’ils peuvent aller dans ce magasin maman-et-pop et travailler pendant quelques semaines, puis remonter dans le bus. Je pense qu’avant cela, c’était terrifiant. C’était, comme, ‘Si nous ne jouons pas un spectacle, nous sommes foutus. Qu’allons nous faire?’ J’espère donc que cela a construit beaucoup de confiance avec nos membres du groupe en disant: “ D’accord, écoutez, si nous ne jouons pas pendant quelques mois, c’est bien. ” Nous pouvons prendre de nous-mêmes maintenant. Nous sommes ici et nous n’avons pas besoin de sursaturer les marchés avec POP MAL. “

POP MALle sixième album complet de “Versatile”, sortira le 21 mai via Divertissement un (eOne).

“Versatile” sera mis à disposition sur CD exclusivement via Cible, qui proposera une édition de luxe sur deux disques. Le deuxième disque duplique la liste des pistes de leur 2020 «# 1» LP; qui était pressé sur du vinyle or opaque de 180 grammes et présentait tous les singles n ° 1 du groupe jusqu’à présent.



