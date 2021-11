Les membres de Queen, Guns N’ Roses et Mötley Crüe rendent hommage au légendaire photographe de rock Mick Rock

Brian May (REINE), Sabrer (GUNS N’ ROSES), Nikki Sixx (MOTLEY CRUE), SCORPION, Lenny Kravitz, Doro Pesch et Joan Jett font partie des musiciens qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès du photographe rock’n’roll Mick Rock, décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 72 ans. Son décès a été annoncé sur son Twitter page. La cause du décès n’a pas été divulguée.

Roche était David Bowiephotographe officiel de longue date de qui a également dirigé plusieurs Bowie vidéoclips, y compris « Space Oddity » et « Vie sur Mars ». Le photographe d’origine britannique, qui était autrefois surnommé « The Man Who Shot The ’70s », était également responsable de la couverture de l’album de REINE‘s « Reine II », qui a inspiré plus tard l’emblématique du groupe « Rhapsodie bohémienne » Clip musical.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous partageons notre bien-aimé renégat psychédélique Mick Rock a fait le voyage jungien de l’autre côté », l’hommage sur Roche‘s Twitter lectures d’alimentation. « Ceux qui ont eu le plaisir d’exister sur son orbite, savent que Mick a toujours été bien plus que « l’homme qui a tourné les années 70 ». »

Les Roche hommage l’a appelé « un poète photographique – une véritable force de la nature qui a passé ses journées à faire exactement ce qu’il aimait, toujours à sa manière délicieusement scandaleuse… Un homme fasciné par l’image, il a absorbé les êtres visuels à travers son objectif et s’est immergé dans leur art , créant ainsi certaines des photographies les plus magnifiques que la musique rock ait jamais vues », a poursuivi la déclaration sur sa mort.

Roche publié plusieurs recueils de Bowie photos, dont celles de 2002 « Rêve de Moonage » et 2015 « L’ascension de David Bowie 1972-1973 ».

D’autres pochettes d’albums Roche travaillé sur comprennent Syd Barrett‘s « Rires fous », Lou Reed‘s « Transformateur » et « Coney Island bébé », IGGY ET LES STOOGES‘ « La force brute », REINE‘s « Pure crise cardiaque », RAMONES‘ « Fin du siècle » et Joan Jett‘s « J’adore le rock n roll ».

Photo: Nathalie Roche



Photo : Nathalie Rock pic.twitter.com/I50ofDuO0r – Mick Rock (@TheRealMickRock) 19 novembre 2021

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par —Nikki Sixx— (@nikkisixxpixx) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Brian Harold May (@brianmayforreal) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Joan Jett & The Blackhearts (@joanjett) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Lenny Kravitz (@lennykravitz) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par SCORPIONS (@scorpions) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par T?ɱɱ¥ ᒪEE (@tommylee) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sharon Osbourne (@sharonosbourne) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Nuno (@nunobettencourtofficial) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par jeғғ ѕcoтт ѕoтo (@jeffscottsotoofficial) Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Slash (@slash) Voir ce post sur Instagram Un post partagé par WATT (@thisiswatt) RIP Mick Rock. pic.twitter.com/ggOOzVDgsw – Clem Burke (@clem_burke) 19 novembre 2021 RIP le grand Mick Rock. Certaines des plus grandes photos de l’histoire du rock #MickRock #RIPMICKROCK pic.twitter.com/kXfmXshW6w – Todd Dammit Kerns (@todddammitkerns) 19 novembre 2021 Mick Rock et Shepard dans les coulisses d’un concert de Blondie. En plus d’être un grand photographe, Mick a eu accès à tout le monde parce qu’il était un enfoiré charmant et charmant. RIP Mick, une autre perte pour le monde de la musique pic.twitter.com/CRzjnFyLrZ – Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) 19 novembre 2021 Nouvelles choquantes, Mick Rock a capturé des moments avec son appareil photo qui étaient des cadeaux imaginaires au monde du rock ‘n’ roll. C’était presque comme si la caméra était un instrument et il jouait les plus grands solos jamais vus. RIP https://t.co/iHKWt42gdc – Michael Des Barres (@MDesbarres) 19 novembre 2021 Mick Rock et Shepard dans les coulisses d’un concert de Blondie. En plus d’être un grand photographe, Mick a eu accès à tout le monde parce qu’il était un enfoiré charmant et charmant. RIP Mick, une autre perte pour le monde de la musique pic.twitter.com/cN1q89l72f – Cʜʀɪs Sᴛᴇɪɴ (@chrissteinplays) 19 novembre 2021 RIP, Mick Rock !



Tu étais l’un des meilleurs !



C’était génial de travailler avec toi pour mon album « Force Majeure » !



Tu vas nous manquer!



?????



Amour, Doro#doropesch#warlock@TheRealMickRock #allformetal#allweare pic.twitter.com/b9BbNkssnf – DORO (@DoroOfficial) 19 novembre 2021 RIP Mick Rock.



Tu me manques déjà mon homme… (SC, Mick, Shaun Hoffman)#MickRock #Photographe #artiste#steveconte #rockandroll @ 315 Bowery – John Varvatos Store (anciennement CBGB) https://t.co/28nAGeBHxV – Steve Conte (@SteveConteNYC) 19 novembre 2021 Mots clés: reine Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).