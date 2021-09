Les membres de Sex Pistols répondent à John Lydon au cours d’une affaire judiciaire ; Il les appelle des « sales menteurs »

SEX PISTOLETS guitariste Steve Jones et batteur Paul Cook ont foutu le frontman Jean Lydon pour ses commentaires désobligeants après avoir perdu une bataille juridique sur le droit d’utiliser les chansons du groupe dans la prochaine mini-série biopic sur les légendes punk britanniques.

“Pistolet” est une série de six épisodes sur Jones. C’est basé sur Stevemémoire de 2018 “Lonely Boy : Contes d’un pistolet sexuel” et il est dirigé par prix de l’Académie gagnant Danny Boyle, qui est producteur exécutif et réalisateur.

Jones et cuisiner ont fait valoir devant le tribunal qu’un accord qu’ils ont signé avec Lydon signifiait que les décisions concernant les demandes de licence pouvaient être déterminées sur la “base des règles de la majorité”.

Lydon, pour sa part, a affirmé que l’accord des membres du groupe n’avait pas été appliqué depuis sa signature il y a plus de 20 ans et que « toutes les décisions » concernant l’utilisation de SEX PISTOLETS la musique et l’imagerie avaient été faites avec un accord « unanime ».

Cependant, un juge a statué le mois dernier que le contrat était valide et actif, et que la majorité du groupe pouvait annuler le veto de n’importe quel membre.

Dans une déclaration publiée sur son site Web officiel, Lydon – mieux connu comme son alter ego Johnny pourri — a affirmé n’avoir pris connaissance que de l’annonce de “Pistolet” heures avant sa création, et il n’avait aucune idée de la façon dont le groupe y serait représenté. Il s’appelait aussi « la force créatrice de la SEX PISTOLETS” en plus d’être “le chanteur et auteur-compositeur, le leader, l’image, le lot, vous l’appelez”.

Maintenant, Jones et cuisiner ont publié une nouvelle déclaration dans laquelle ils contestent Lydonl’affirmation de qu’il était le seul membre du SEX PISTOLETS de conséquence et ils ont de nouveau contesté Lydon‘s prétend qu’il n’avait aucune idée qu’un spectacle était en préparation jusqu’à très tard dans les procédures.

La déclaration de Jones et cuisiner dit : “Malgré Jean Lydoncommentaires de sur son site Internet, nous réitérons qu’il a été informé de la ‘Pistolet’ Série télévisée, a proposé des rencontres avec le réalisateur et de s’impliquer dans l’émission des mois avant le début du tournage principal. Il a refusé ces offres et nous étions attristés de ne pas s’engager et d’avoir au moins une conversation avec le réalisateur Danny Boyle et co-showrunner Craig Pearce.”

Il poursuit : « Et tandis que JohnLa contribution de s est à juste titre reconnue, ses prétentions à être le seul membre du groupe d’importance sont difficiles à accepter. Steve, Paul et Glen a commencé le groupe et il s’est terminé quand John rejoint. Toutes les chansons sur le séminal du groupe « N’oubliez pas les conneries » l’album a été écrit par Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock et Pourri sauf ‘Vacances au soleil’ et ‘Corps’ qui ont été écrits par cuisiner, Jones, Pourri et Vicieux. En outre, ‘Pistolet’ est basé sur Steve Jones‘ livre ‘Garçon solitaire’.

“Jean Lydon a vendu ses droits pour contrôler l’utilisation de ces chansons dans les années 1990 en échange d’argent. L’accord sur la règle de la majorité existait en conséquence – donc aucune partie extérieure ne pouvait dicter l’utilisation de la musique du groupe. Et d’avoir un mécanisme en place si un membre bloquait injustement le processus de prise de décision – ce qui s’est passé dans ce cas.

“Le reste du groupe et beaucoup d’autres impliqués dans la scène punk de l’époque sont tous impliqués dans le ‘Pistolet’ Séries télévisées. Danny Boyle, a travaillé avec le PISTOLETS auparavant et est un très respecté, oscar cinéaste primé. Il comprend le groupe et a vécu le temps qui les a créés.”

Plus tôt aujourd’hui (mardi 7 septembre), Lydon Est apparu sur “Bonjour la Grande-Bretagne” où il s’est lancé dans une tirade contre ses camarades et Boyle, en disant: “Ils ont gardé toute l’opération secrète dans mon dos… puis ils nous ont envoyé un petit e-mail désagréable le 4 janvier de cette année disant qu’ils demandaient ma permission [to use the music]. La question évidente pour moi est la permission pour quoi? Et bam, ça y est. Quelques jours plus tard, je me suis répandu sur Internet sur le beau documentaire que cela allait être sur le punk, en utilisant des photos de moi et de ma femme. Nora. Ils savent qu’elle est malade, ce n’est pas gentil de leur part de faire ça.

Il a ajouté: “Je n’ai pas refusé la permission, j’ai simplement posé une question.”

Lydon a ensuite appelé Jones et cuisiner “sales menteurs” sur leur affirmation selon laquelle il a été informé de la “Pistolet” série, a offert des rencontres avec le réalisateur et d’être impliqué des mois avant le début du tournage principal.

“Quand ils disent que j’ai été informé, ils ne certifient pas de date… Des hypocrites à double face”, a-t-il déclaré. “Comment vas-tu faire un documentaire sur le punk sans, je déteste être prétentieux à ce sujet, sans M. pourri?”

“Pistolet” a été créé par Craig Pearce et écrit par Pearce et Frank Cottrell Boyce.

Jones, Boyle et Pearce servir de producteurs exécutifs aux côtés Gail Lyon, Anita Camarata, Tracey Seaward, Paul Lee, J’espère que Hartman et Wiip. La série est produite par Productions FX.

Ancré par Jonesmémoire de , qui offre une nouvelle perspective sur l’une des plus grandes histoires du rock, “Pistolet” se déplace des domaines du conseil de l’ouest de Londres, à Vivienne Westwood et Malcolm McLarenla célèbre boutique SEX de Kings Road, à la controverse internationale qui a suivi la sortie de “Ne vous occupez jamais des conneries”, qui est souvent répertorié comme l’un des albums les plus influents de tous les temps. Leur single “Dieu sauve la reine” a été interdit par le BBC et atteint le n ° 1 sur le Royaume-Uni NME du classement, mais est apparu au n ° 2 du classement officiel des singles au Royaume-Uni, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles la chanson avait été délibérément écartée de la première place. Pour la seule fois dans l’histoire des charts, la piste a été répertoriée comme un blanc, pour éviter d’offenser la monarchie.

“Pistolet” étoiles Toby Wallace (“Babyteeth”, “Infortune Aiguë”) comme Steve Jones, Anson Boon (“Crawl”, “1917”, “Blackbird”) comme Jean Lydon, Louis perdrix (“Enola Holmes”, “Medici”) comme Sid vicieux, Jacob Slater comme Paul Cook, Fabien Frankel (“Le Serpent”, “NYPD Blue”) comme Glen Matlock, Dylan Llewellyn (“Derry Girls”) comme Wally Rossignol, Sydney Chandler (“Ne t’inquiète pas chérie”) comme Chrissie Hynde, Emma Appleton (“The Witcher”, “Traitors”) comme Nancy Spungen, et Maisie Williams (“Game Of Thrones”) comme icône punk Jordan.