Les membres de Tesseract et Ex Eths unissent leurs forces dans un combat en cage

Groupe de crossover hardcore / thrash COMBAT EN CAGE, avec TESSERACT guitariste James Monteith et ancien ETHS chanteur Rachel Aspe, a dévoilé sa première chanson “Espoir castré”.

Formé début 2021, le COMBAT EN CAGE la programmation est complétée par le bassiste Jon Reid du groupe crossover hip-hop / punk et des incontournables de la scène hardcore londonienne CHAKRA CASSÉet batteur Nick Plews des groupes de death metal londoniens CORPSING et ATTERRÉ. Les quatre membres combinent un large éventail d’influences lourdes pour créer leur style unique de crossover, résultant en un barrage furieux d’agression pure.

Monteith commente: “Je suis vraiment ravi d’annoncer COMBAT EN CAGE et sortez notre premier morceau, «Espoir castré». Nous faisons de la musique brute et lourde sans fioritures ni prétentions; juste une agression et une énergie pures. C’est aussi une libération cathartique pour toute la frustration et la colère que nous éprouvons face aux maux du monde d’aujourd’hui. “

Aspe commente: “Ce projet est musicalement rempli de rage viscérale, mais il y a aussi un message sous-jacent de positivité et d’unité. J’ai hâte de porter ces chansons sur scène plus tard en 2021. Soyez prêt!”

COMBAT EN CAGE travaille actuellement sur son premier album.

COMBAT EN CAGE est:

Rachel Aspe – voix



James Monteith – guitare



Jon Reid – basse



Nick Plews – tambours



