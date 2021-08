Les membres de Tiamat et Eclipse lancent le groupe de heavy metal classique Knights Of The Realm

métallurgistes suédois CHEVALIERS DU ROYAUME, qui figurent dans leurs rangs TIAMAT le batteur Lars Sköld, sortira son premier album éponyme le 12 novembre.

CHEVALIERS DU ROYAUME est de nombreuses années d’expérience dans les métaux lourds combinées dans une machine à métaux lourds pure et vicieuse. Sköld (alias Bouclier Larry “Le Marteau”) a fait le tour du monde et enregistré avec un groupe légendaire TIAMAT d’aussi loin qu’il se souvienne, et est sans l’ombre d’un doute l’épine dorsale du groupe. Magnus “Mégalomangan” Henriksson a marqué l’histoire avec son groupe ÉCLIPSE depuis la fin des années 1990 et est un véritable héros de la guitare qui est à la fois capable de faire des riffs lourds et de livrer de magnifiques mélodies. Marcus von Boisman (Machine moyenne) travaille dans l’ombre du métal depuis de nombreuses années et a joué avec des groupes suédois WINDUPDEADS et TEMPÊTE.

L’amour pour le heavy metal classique est la force motrice derrière CHEVALIERS DU ROYAUME. Le but depuis le début était d’écrire des tubes de heavy metal qui auraient dû ou auraient pu figurer sur les albums qu’ils ont grandi en écoutant. Lorsque le processus d’écriture de chansons a commencé, c’était comme ouvrir la boîte de Pandore. Le sentiment général était que ces chansons appelaient à être écrites et jouées, et les idées collectives, les rêves et les expériences du groupe ont fusionné en quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut, espérons-le, attirer une nouvelle génération de rockeurs dans ce club de métal que nous aimons tous.

Le premier goût de CHEVALIERS DU ROYAUMEla musique de , sous la forme du clip du premier single du groupe “Champs de Feu”, est disponible ci-dessous.

“Chevaliers du royaume” sortira sur CD, LP et numérique.



