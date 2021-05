Les membres de Yes, Deep Purple, Dream Theatre, Queensrÿche et d’autres interprètent “ Wish You Were Here ” de Pink Floyd dans son intégralité

FLOYD ROSEalbum de 1975 “J’aimerais que tu sois ici” compte sûrement comme l’un des plus grands albums rock du 20e siècle. Un hommage musical et émotionnellement complexe à l’ancien leader, chanteur du groupe Syd Barrett, dont la détérioration de la santé mentale avait amené le groupe à l’évincer en 1968, l’album est devenu une pierre de touche pour une génération d’artistes qui cherchaient à réaliser la synthèse de suites brillantes en plusieurs parties, de ballades poignantes et de rockers mélodiques enivrants qui Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason réalisé sur cet album.

Et maintenant, une superbe gamme de stars du rock et du métal s’est réunie pour recréer ce chef-d’œuvre épique en témoignage de son héritage de longue date. Dû le 28 mai via Cléopâtre, “Je souhaite toujours que vous soyez ici” comprend des performances impressionnantes de l’assistant de clavier Rick Wakeman, VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice, Temple de la renommée du rock and roll candidat Todd Rundgren, ex-QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate, dieu de la guitare Joe Satriani, THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie, super génie de la Spacebass Bootsy Collins, LES damnésde Gale du rat, IMAGE PUBLIQUE LTDde Jah Wobble et beaucoup plus. Préparez-vous à retomber amoureux de ce disque classique.

“Je souhaite toujours que vous soyez ici” sera disponible sur les deux CD dans un magnifique digipak de luxe à six panneaux et un vinyle gatefold incroyablement magnifique dans une variété de couleurs.

Liste des pistes:

01. Shine On You Crazy Diamond (Parties 1 à 5)

Geoff Tate



Steve Hackett



Billy Sheehan



Mel Collins



Geoff Downes



Ian Paice

02. Bienvenue à la machine

Todd Rundgren



Rick Wakeman



Tony Levin

03. Avoir un cigare

James LaBrie



Steve Stevens



Patrick Moraz



Gale du rat



Jah Wobble

04. J’aimerais que tu sois ici

Rik Emmett



Joe Satriani



Edgar Froese



David Ellefson



Appice carmin

05. Shine On You Crazy Diamond (Parties 6-9)

Baguette d’Argent



Steve Hillage



Ian Paice



Bootsy Collins

