Les membres d’EA Play peuvent jouer à Madden NFL 22 tôt le 12 août

Electronic Arts a déjà annoncé que les membres d’EA Play pourront jouer à l’essai d’accès anticipé de Madden NFL 22 à partir du 12 août. Ces membres recevront également 10 % de réduction sur leur précommande, ainsi que d’autres avantages, notamment un pack de bienvenue de lancement à Madden. Ultimate Team, récompenses mensuelles Ultimate Team Pack et éligibilité à un bonus Madden Veteran en fonction du nombre d’années précédentes jouées.

Du 12 au 20 août, les membres d’EA Play peuvent participer à un événement Madden Ultimate Team afin de relever une série de défis pour gagner un receveur d’élite. Les joueurs peuvent également gagner des objets d’art exclusifs Tom Brady et Patrick Mahomes Power Up.

#GetMoreGame signifie obtenir plus d’avantages exclusifs pour se démarquer de la foule.

Assurez-vous de vous connecter et de réclamer vos avantages de membre EA Play August sur Apex Legends🤖, Knockout City☄️, Madden NFL🏈 et FIFA⚽️ ! Aussi, voici un aperçu de ce qui s’en vient à côté de la Play List 👀🏎💨. pic.twitter.com/h8Kf8T0E6n – EA Play (@EAPlay) 2 août 2021

De plus, les membres EA Play auront également accès à Skate le 5 août. Tout au long du mois d’août, les membres EA Play continueront de gagner des récompenses avec de nouveaux jeux sur plusieurs jeux EA.

Jusqu’au 1er septembre, les membres de FIFA 21 peuvent réclamer le Boost d’équipe EA Play Volta, qui voit le retour de Groundbreaker Thierry Henry et de l’ensemble de vêtements Nowhere FC, ainsi que 3 500 pièces Volta. Dans Knockout City, pour chaque boisson des bagarreurs Orange Overcharge, les joueurs seront récompensés par un bonus d’expérience supplémentaire de 500% pour chaque finition KO de Overcharged Shots. Cela commence maintenant et dure jusqu’au 27 septembre.

Enfin, Apex Legends offrira aux membres d’EA Play un Dicey Weapon Charm en collaboration avec le prochain jeu Lost in Random.

Madden NFL 22 sera lancé le 20 août sur Google Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Ceux qui précommanderont l’édition Dynasty auront un accès anticipé au jeu complet le 17 août.

