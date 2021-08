Les membres d’EA Play reçoivent un charme perdu au hasard dans Apex Legends ce mois-ci

Les abonnés EA Play peuvent attraper un charme d’arme pour Apex Legends basé sur l’un des prochains jeux d’aventures d’EA, Lost in Random. Le charme présente Dicey, la mignonne petite créature de dés sentiment qui accompagne le personnage principal, Even.

Ce n’est pas le seul avantage que les membres EA Play peuvent recevoir ce mois-ci. Les abonnés peuvent également accéder à l’essai d’accès anticipé de Madden NFL 22 le 12 août, ainsi que réclamer le Volta Squad Boost et 3 500 Volta Coins dans FIFA 21. Les joueurs de Knockout City peuvent également gagner 500% d’expérience supplémentaire pour chaque finition KO de Overcharged Shots avec chaque orange Surcharge les bagarreurs boivent.

Lost in Random est le dernier titre sorti sous la marque EA Originals. Il suit Même alors qu’elle voyage à travers le royaume du hasard pour sauver sa sœur, Odd. En chemin, elle rencontre Dicey, qui l’aide à comprendre le monde qui l’entoure. Le jeu sortira le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.

Dans d’autres nouvelles d’Apex Legends, son nouveau personnage, Seer, va être nerfé dans un patch à venir la semaine prochaine, à la suite d’un patch (qui est maintenant en ligne) qui nerf les armes Prowler et L-Star. Une progression croisée du jeu est également prévue pour 2022. Apex Legends est disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS et Android. Le jeu est également rétrocompatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De plus, Apex Legends est inclus dans le Xbox Game Pass pour les abonnés du niveau Ultimate.

