Dans une nouvelle interview avec le WGRD 97,9 station de radio, IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain a parlé de la façon dont lui et ses compagnons de groupe ont réussi à garder les détails de leur nouvel album, “Senjutsu”, secret pendant plus de deux ans après l’avoir terminé début 2019 lors d’une pause dans leur “L’héritage de la bête” visiter. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En gros, que s’est-il passé [was] Steve [Harris, MAIDEN bassist and founder] a eu la seule copie qu’il a prise sur son ordinateur de l’album – le produit fini. C’était ça. Aucune copie n’a été envoyée à qui que ce soit. Il n’y avait pas de médias avancés – bien sûr, il n’y avait pas d’écoutes préalables pour aucune des maisons de disques du monde entier. Tout a donc été gardé secret. J’ai obtenu mon téléchargement numérique de celui-ci à partir de Steve il y a trois mois et demi. Seul le groupe — chacun des membres du groupe — en avait une copie. Bruce [Dickinson, MAIDEN singer] eu une copie plus tôt dans l’année, évidemment, quand Steve est allé en Angleterre avant que le COVID ne devienne vraiment mauvais, Bruce en avait une copie sur son ordinateur. Mais nous avons tous juré de garder le secret absolu avec cela. Nous ne pouvions même pas en parler à nos amis, du genre ‘Oh, nous avons un nouvel album. C’est fait. Et c’est le titre de celui-ci, et ainsi de suite. Nous avons donc dû garder le secret. Et je pense que nous avons fait un sacré bon travail là-dessus.”

“Senjutsu” est sorti le 3 septembre via BMG. IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris. Il a été précédé en juillet par une vidéo d’animation très acclamée pour le premier single “L’écriture sur le mur” faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, est un double CD/triple vinyle.

De retour en mai 2019, site web italien Premiers concerts d’abord spéculé que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Atelier Guillaume Tell, où JEUNE FILLE enregistré “Le meilleur des mondes” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il était en train de finaliser un projet majeur.

Pendant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, Dickinson a fait allusion à du nouveau matériel, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie : « Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. JEUNE FILLELe spectacle de Nashville en août 2019, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une « certitude ».

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, y compris Joe Bonamassa, PÉRIPLE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Lors de la confection de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de suivre un traitement et de se rétablir complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.



