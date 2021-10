Les membres du club du Bayern Munich décident de mettre fin au parrainage de Qatar Airways lors de l’assemblée générale

Une motion initiée par le membre du club du Bayern Munich Michael Ott a gagné en popularité et en attention avant la prochaine assemblée générale annuelle du club le 25 novembre : Ott a déposé une motion qui obligerait le Bayern à autoriser son accord de parrainage avec Qatar Airways (2016/17-2022 /23) expirer et interdire au club de conclure d’autres accords de parrainage avec des sociétés dont la majorité est détenue par l’Émirat qatari.

La motion, qui peut être consultée en ligne à l’adresse http://katar-antrag.de/, se lit comme suit :

Que l’assemblée des membres décide :

FC Bayern Munich eV [registered club], par l’exercice de toutes les voies légales et factionnelles nécessaires à sa disposition, influence le FC Bayern Munich AG [corporation] à l’effet que les contrats de parrainage avec Qatar Airways ou d’autres sociétés détenues majoritairement par l’Émirat du Qatar sont autorisés à expirer et ne sont pas prolongés ou conclus de novo.

[Editor: FC Bayern e.V. is the overarching club, which is majority owner of FC Bayern AG, the corporation that comprises the original soccer branch of the club. The annual general assembly includes the entire FC Bayern, from the chess team to the soccer team.]