Les membres du Congrès américain présentent un projet de loi modifiant la disposition fiscale sur les cryptomonnaies dans la loi sur les infrastructures

Un groupe bipartite de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à modifier les dispositions relatives à la cryptographie du projet de loi bipartite sur les infrastructures signé plus tôt cette semaine.

Le «Keep Innovation in America Act», présenté jeudi, modifierait la définition d’un courtier en cryptographie incluse dans l’Infrastructure Investment and Jobs Act, le projet de loi bipartite sur les infrastructures adopté par la Chambre et le Sénat plus tôt cette année avant d’être promulgué par les États-Unis. Le président Joe Biden. Le projet de loi vise également à modifier une disposition de la nouvelle loi qui modifie l’article 6050I du code des impôts, ainsi qu’à traiter les transactions entre courtiers et non-courtiers.

Représentants Patrick McHenry (RN.C.), Tim Ryan (D-Ohio), Kevin Brady (R-Texas), Ro Khanna (D-Calif.), Tom Emmer (R-Minn.), Eric Swalwell (D-Calif .), Warren Davidson (R-Ohio), Anthony Gonzalez (R-Ohio) et Ted Budd (RN.C.) ont présenté le projet de loi.

McHenry, le membre le plus haut placé du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré que le projet de loi « apporterait plus de clarté » sur la portée du projet de loi sur les infrastructures dans un communiqué.

«D’une part, nous avons la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi que le président Biden a promulguée lundi. Il comprend des exigences de déclaration des actifs numériques qui menacent de pousser les innovateurs et les entrepreneurs à l’étranger », a-t-il déclaré. « Cela laisserait les États-Unis comme un observateur passif d’une industrie en évolution rapide. D’un autre côté, nous pouvons corriger ces normes mal construites et nous assurer qu’elles sont compatibles avec le fonctionnement réel de cette nouvelle technologie. »

La loi sur les infrastructures, présentée pour la première fois par les sénateurs Rob Portman (R-Ohio) et Kyrsten Sinema (D-Ariz.), entre autres, contient une disposition qui cherche à élargir la définition d’un courtier à des fins de déclaration fiscale cryptographique. La disposition a suscité la colère de l’industrie de la cryptographie, craignant que la définition n’inclue les fabricants de portefeuilles ou les développeurs de logiciels qui ne seraient pas en mesure de se conformer aux exigences de déclaration fiscale. La disposition pourrait générer près de 30 milliards de dollars de recettes fiscales au cours de la prochaine décennie,

Une autre disposition, qui modifie l’article 6050I, exigerait des destinataires des transactions qu’ils conservent les informations de connaissance de leur client auprès des expéditeurs.

Le projet de loi déposé jeudi modifierait ces deux dispositions. Les sénateurs Cynthia Lummis (R-Wyo.) et Ron Wyden (D-Ore.) et les vendeurs de produits non dépositaires de la loi lundi.

Mercredi, Lummis a également tweeté une photo de ce qui semble être une version sénatoriale du « Keep Innovation in America Act ».

« Nous devons trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et une surveillance raisonnable tout en fournissant simultanément à ces technologies et à ces entreprises l’espace nécessaire dont elles ont besoin pour se développer, innover et démocratiser le secteur financier », a déclaré Ryan dans un communiqué.

Coin Center, la Blockchain Association, le Crypto Council for Innovation, l’Electronic Frontier Foundation, la National Taxpayers Union, l’Association for Digital Asset Markets, Americans for Tax Reform et la Chambre de commerce numérique ont tous publié des déclarations soutenant le projet de loi de jeudi.