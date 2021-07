Les membres du Congrès paraguayen proposent un nouveau projet de loi Bitcoin

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le législateur paraguayen Carlitos Rejala a rédigé et est prêt à proposer le nouveau projet de loi Bitcoin au Congrès, selon le rapport de TheStreet Crypto.

Suite à la fuite du projet de loi Bitcoin rendu public mardi, le membre du Congrès paraguayen Carlitos Rejala et les politiciens de son partenaire ont créé le projet de loi et sont prêts à proposer au Congrès la réglementation du Bitcoin et des crypto-monnaies dans ce pays d’Amérique du Sud, selon les médias locaux. . Le rapport TheStreet Crypto mercredi.

Selon le rapport, l’objectif du nouveau projet de loi est de “réglementer la production et la commercialisation de crypto-monnaies”.

Les acteurs ayant l’intention d’effectuer du minage de crypto-monnaie sont invités à obtenir des licences de minage d’actifs virtuels Ces opérations minières seront également approuvées et supervisées par l’autorité. La législation classera les activités minières comme une « industrie innovante et à forte intensité d’électeurs ».

Rejala a salué la proposition sur Twitter, affirmant que la proposition permettra au Paraguaya de tirer un avantage de cette monnaie virtuelle, la décrivant comme une industrie compétitive et prévoyant de diriger l’exploitation minière durable de Bitcoin en “protégeant et optimisant les énergies renouvelables”.

« Enfin le grand jour est venu. L’avenir, c’est maintenant #Bitcoin.”

Cependant, le marché a tendance à rester prudent et polarisé sur la nouvelle facture. “Il est important de voir si le projet de loi s’avère” compatible avec la cryptographie ” car, dans certains cas, les gouvernements ont promis de réglementer la cryptographie, mais la législation actuelle était sous-développée et soumettait les entreprises et les particuliers à un examen indu. ” Kirill Suslov , PDG de l’application de trading TabTrader, a déclaré.

D’autre part, “être réglementé (le projet de loi) devrait éliminer les risques pour les investisseurs, facilitant ainsi l’attraction de capitaux”, a déclaré Ruud Feltkamp, ​​PDG du robot de trading de crypto-monnaie Cryptohopper.

Le marché est également préoccupé par la question de la circulation du Bitcoin. Environ 90% des Bitcoins existants n’ont pas été convertis en monnaie fiduciaire depuis plus d’un an, selon le rapport JPMorgan, qui a été cité pour la première fois par Bloomberg. La plupart des Bitcoins que les gens possèdent pourraient être conservés dans des portefeuilles cryptographiques virtuels, ce qui signifie qu’une grande partie n’est pas convertie en monnaie fiduciaire et est verrouillée dans des entités illiquides.

Source de l’image : Shutterstock