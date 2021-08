Les membres du Congrès pro-crypto envoient une lettre à tous les représentants de la Chambre sonnant l’alarme sur le projet de loi sur les infrastructures Crypto new media

Le représentant républicain Tom Emmer du Minnesota mène une nouvelle campagne pour modifier les dispositions relatives à la crypto-monnaie dans le projet de loi sur les infrastructures.

Le membre du Congrès Emmer a envoyé une lettre à tous les collègues législateurs de la Chambre décrivant les principales préoccupations concernant la législation.

La lettre a été écrite en collaboration avec le Blockchain Caucus bipartite, qui comprend le membre du Congrès de Floride Darren Soto (D-FL), le représentant de l’Arizona David Schweikert (R-AZ) et le membre du Congrès de l’Illinois Bill Foster (D-IL).

La version sénatoriale du projet de loi contient une clause qui étendrait la définition de « courtier » dans le code des impôts pour inclure « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne. “

La lettre d’Emmer souligne que certains acteurs de la crypto, tels que les développeurs de logiciels ou les validateurs, n’entrent pas dans le cadre d’un « courtier » défini dans le domaine financier traditionnel.

« La déclaration fiscale des crypto-monnaies est importante, mais elle doit être effectuée correctement. Lorsque l’Infrastructure Investment and Jobs Act arrivera à la Chambre, nous devons donner la priorité à la modification de ce libellé pour exempter clairement les intermédiaires blockchain non gardiens et garantir la protection des libertés civiles. »

Maintenant que les partisans de la cryptographie au Sénat n’ont pas réussi à faire adopter leurs amendements cryptographiques au Sénat, le projet de loi passe à la Chambre, où les législateurs peuvent réviser davantage le projet de loi.

Emmer appelle la Chambre à examiner les modifications apportées à l’industrie de la cryptographie.

«La Chambre doit envisager des amendements à cette disposition qui exemptent les entités qui n’effectuent pas de transactions cryptographiques et conservent le développement de logiciels blockchain, l’extraction de crypto-monnaie, etc. aux États-Unis.

La crypto n’est pas un problème partisan – le Blockchain Caucus bipartite s’efforce d’éduquer les membres afin que nous puissions corriger cette disposition dangereuse en ce qui concerne la Chambre. »

