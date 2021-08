Les membres du Congrès soutiennent l’American Music Fairness Act (AMFA) dans un éditorial

Quelques jours seulement après que la légendaire chanteuse Dionne Warwick a appelé le Congrès à adopter l’American Music Fairness Act (AMFA), le représentant Ted Deutch (D-FL) et le représentant Darrell Issa (R-CA) – qui a présenté la législation fin juin – ont soutenu le projet de loi dans un éditorial qui leur est propre.

Ce dernier élément de la bataille de longue date sur les redevances radio a commencé début mai, lorsque différents membres du Congrès, le représentant Steve Womack (R-AR) et la représentante Kathy Castor (D-FL), ont réintroduit la liberté de la radio locale, vieille de près de dix ans. Loi (LRFA).

La législation soutenue par l’Association nationale des radiodiffuseurs laisserait en place le cadre de redevances existant pour les stations de radio traditionnelles, interdisant expressément la mise en œuvre de « toute nouvelle redevance d’exécution, taxe, redevance ou autre imposition relative à l’exécution publique d’enregistrements sonores sur une station de radio.”

L’American Music Fairness Act, d’autre part, chercherait à obliger les stations de radio AM/FM à payer des redevances pour les enregistrements qu’elles diffusent. Les hauts responsables de l’Association nationale des radiodiffuseurs ont précisé dans un communiqué officiel fin juillet que leur législation sur les redevances radio avait été coparrainée par un groupe bipartite de 169 représentants et 22 sénateurs.

Dionne Warwick – qui est apparue lors d’une conférence de presse dévoilant l’AMFA – a ensuite publié l’éditorial susmentionné, qui a été suivi d’un deuxième éditorial en faveur du projet de loi. Écrit par le représentant Deutch et le représentant Issa, une fois de plus, l’article concis s’attaque rapidement au manque de redevances enregistrées payées par les stations de radio.

« Pratiquement tous les autres pays du monde veillent à ce que les artistes interprètes ou exécutants soient payés lorsque leur musique est utilisée par les stations de radio pour générer des bénéfices – mais d’une manière ou d’une autre, les États-Unis se retrouvent coincés dans l’âge des ténèbres lorsqu’il s’agit de récompenser les musiciens pour leur dur labeur », lit-on. la première phrase de la pièce fermement formulée, qui a été publiée dans Roll Call.

Après cela, le texte précis déclare que « les diffuseurs américains ont collecté des milliards de dollars en publicité » à partir de la musique au cours du siècle dernier environ, et il est « depuis longtemps que les stations de radio FM/AM » rejoignent les sociétés de radio par satellite. et les services de streaming en payant pour l’utilisation de masters.

Concernant les spécificités de la législation, l’article des représentants indique que l’AMFA « permettrait de prendre en considération la valeur promotionnelle apportée par la radiodiffusion lors de la détermination des tarifs et des modalités ».

À cet égard, la législation elle-même note que les juges des redevances du droit d’auteur, lorsqu’ils fixent les taux de redevances enregistrées pour les stations de radio traditionnelles dont les revenus dépassent les plafonds prédéfinis, « fondent leur décision sur les informations économiques, concurrentielles et de programmation présentées par les parties. ” Cette information indique si l’utilisation du service de la station peut remplacer ou promouvoir les ventes d’enregistrements phonographiques ou peut interférer avec ou peut améliorer les autres sources de revenus du propriétaire du droit d’auteur de l’enregistrement sonore.

Pour en revenir à l’éditorial, les auteurs mentionnent les plafonds de revenus : « Notre législation précise que les stations terrestres locales dont les revenus annuels sont inférieurs à 1,5 million de dollars et dont les revenus annuels des sociétés mères sont inférieurs à 10 millions de dollars ne paieraient que 500 $ par an, couvrant tous les musique qu’ils jouent pour un peu plus d’un dollar par jour.

« Les stations publiques, universitaires et autres stations non commerciales ne paieraient que 100 $ par an. Et les plus petites stations – celles qui ont le plus besoin de protection avec des revenus inférieurs à 100 000 $ par an – ne paieraient que 10 $ par an. Ces petits paiements reconnaissent qu’il y a de la valeur à chaque chanson à la radio, sans créer de fardeau pour les petites stations locales », relaie l’article vers sa conclusion.

Au moment de la publication, la National Association of Broadcasters ne semblait pas avoir publiquement répondu à ce dernier éditorial en faveur de l’American Music Fairness Act, qui compte actuellement six représentants comme coparrainants.