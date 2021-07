Les membres du Conjunto Primavera sont bien après la version de l’accident présumé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La Fédération espagnole de basket-ball a annoncé la liste des 12 joueurs qui joueront le Jeux olympiques de Tokyo 2020 (en 2021). Sergio Scariolo a finalement décidé d’inclure la coiffe Juancho Hernangómez sur la liste, une pièce essentielle pour ses projets. Parmi les sélectionnés figurent également Alberto Abalde et, l’homme qui donne le plus à […] More