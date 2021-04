Les membres du MPC s’inquiètent des retombées des taux bas pour les épargnants

Le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour offrir des orientations prospectives explicites sur le cours de la politique monétaire.

Le procès-verbal de la politique monétaire d’avril a révélé qu’un membre du comité de politique monétaire (MPC) s’interrogeait sur les répercussions de la faiblesse des taux d’intérêt pour les épargnants et un autre suggérait que l’aplatissement de la courbe des taux soit poursuivi par des instruments hors de la compétence du MPC. Le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour offrir des orientations prospectives explicites sur le cours de la politique monétaire.

Le directeur exécutif de la RBI, Mridul Saggar, a déclaré que le canal du crédit qui fonctionne en tandem avec le canal des taux d’intérêt est bien plus important que le canal des prix des actifs pour une transmission monétaire efficace. Les pays se sont certainement appuyés sur des taux nominaux ou réels négatifs pour tenter d’éviter de profondes récessions. En partie, ils ont contribué à limiter les pertes d’emplois et les cicatrices. «Cependant, ces avantages doivent être mis en balance avec les taux d’intérêt bas qui alimentent les reprises en forme de K avec des inégalités accrues et une répression financière pour les épargnants», a-t-il écrit.

Das a déclaré que les prévisions fournies par le MPC – pour rester dans une position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance sur une base durable – définissent la direction future de la politique monétaire. «Compte tenu des incertitudes et du fait que nous sommes au début d’un nouvel exercice financier, il est trop tôt pour donner des prévisions explicites basées sur le temps», a-t-il écrit, ajoutant que les prévisions en termes de garantie d’une croissance durable sur un Une base durable elle-même témoigne de l’engagement du MPC à continuer d’atténuer l’impact du Covid-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans les limites de l’objectif, à l’avenir.

Jayanth Varma a observé que la principale motivation de la forward guidance était de réduire les rendements à long terme dans le contexte d’une courbe des taux excessivement abrupte. «Malheureusement, les prévisions n’ont pas réussi à aplatir la courbe des taux, et je ne vois guère d’intérêt à persister avec elle», a-t-il déclaré. Si l’aplatissement de la courbe des taux reste un objectif important, il doit être poursuivi en utilisant d’autres instruments qui échappent largement à la compétence des PPM, a-t-il ajouté.

Le vice-gouverneur Michael Patra a déclaré que les chiffres de l’inflation pour février reflétaient les effets de la pandémie sous la forme de pressions sur les coûts des intrants – bien que toujours modérées dans les prix de vente – les marges de détail et les coûts accrus des activités commerciales alors que les chaînes d’approvisionnement continuent de s’améliorer. «En conséquence, je continuerais de regarder à travers l’élévation récente de l’inflation et de rester concentré sur la relance de l’économie sur la voie d’une croissance forte et durable», a-t-il écrit.

