Les membres du personnel de Fauci ont signalé une recherche potentielle sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan en 2016, les records révèlent

Deux subordonnés du Dr Anthony Fauci ont fait part de leurs inquiétudes en mai 2016 selon lesquelles l’argent des contribuables pourrait financer des expériences de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris dans un laboratoire de Wuhan, mais ont abandonné le problème après que le groupe à but non lucratif EcoHealth Alliance ait minimisé les inquiétudes, selon des documents.

Les membres du personnel des National Institutes of Allergies and Infectious Diseases ont fait marche arrière après avoir demandé au président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, de soumettre une «détermination» à l’agence qui minimisait les risques de ses expériences proposées, selon les dossiers.

« Le NIH, incroyablement, a accepté la conviction d’EcoHealth que ce travail ne serait pas considéré comme un gain de fonction, et a accepté la justification d’EcoHealth pour cette croyance », a déclaré le professeur de l’Université Rutgers, Richard Ebright, au DCNF.

Daszak a également informé le personnel du NIAID dans un courrier électronique du 27 juin 2016, qu’il dépendait du chercheur de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli, qui a connu des liens avec l’armée chinoise, pour l’informer si leurs virus créés en laboratoire présentaient une réplication améliorée.

Les dossiers ont été obtenus par le White Coat Waste Project à la suite d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act et fournis exclusivement au DCNF.

Les membres du personnel des National Institutes of Allergies and Infectious Disease, Jenny Greer et Erik Stemmy, ont déclaré à EcoHealth dans une lettre du 28 mai 2016, qu’une subvention proposée « pourrait inclure » un gain de recherche fonctionnelle, selon des documents obtenus via une demande d’informations du White Coat Waste Project. La lettre demandait à EcoHealth de fournir sa propre «détermination» quant à savoir si ses expériences proposées à Wuhan incluaient la recherche sur le gain de fonction.

Le président d’EcoHealth, Peter Daszak, a soumis sa «détermination» au NIAID dans une lettre du 8 juin 2016 qui minimisait les risques potentiels associés à la recherche proposée par son groupe à Wuhan, qui impliquait la création d’un coronavirus chimérique fabriqué en laboratoire, et niait qu’il impliquait un gain de fonction .

Le NIAID a ensuite donné à Daszak la possibilité de soumettre une version modifiée de sa lettre le 27 juin 2016, après avoir découvert une erreur factuelle dans le dépôt initial, selon des courriels. L’agence a ensuite utilisé la lettre révisée de Daszak, qui conservait la date de dépôt d’origine du 8 juin, comme base de sa propre détermination le 7 juillet que la recherche d’EcoHealth n’impliquait pas de gain de fonction.

Le professeur de l’Université Rutgers, Richard Ebright, a déclaré au DCNF que la lettre du NIAID à EcoHealth du 28 mai 2016 prouvait que Fauci avait « menti dans son témoignage devant le Congrès » selon lequel le personnel du NIH avait conclu de haut en bas que la subvention EcoHealth n’incluait pas le gain de fonction. recherche.

« Le NIH, incroyablement, a accepté la conviction d’EcoHealth que ce travail ne serait pas considéré comme un gain de fonction, et a accepté la justification d’EcoHealth pour cette croyance, et a accepté la proposition non conforme à la politique d’EcoHealth pour un [10 times] allocation pour une croissance virale accrue avant d’arrêter le travail et de communiquer les résultats », a déclaré Ebright.

«Le NIH, en effet, a délégué à EcoHealth Alliance le pouvoir de déterminer si sa recherche était ou n’était pas une recherche de gain de fonction soumise à la suspension du financement, le pouvoir de définir des critères de détermination et le pouvoir de passer outre le gouvernement fédéral. politiques mises en œuvre par la Maison Blanche en 2014-2017 et par le HHS en 2017-présent », a ajouté Ebright.

La lettre de Daszak au NIAID le 8 juin 2016, a fait valoir que les expériences proposées par EcoHealth à Wuhan n’étaient pas un gain de fonction en partie parce que le coronavirus de chauve-souris WIV1 qu’ils prévoyaient d’utiliser comme base de leurs virus fabriqués en laboratoire « n’a jamais été démontré qu’il infectait humains ou provoquer une maladie humaine.

Mais le collaborateur de Daszak à l’UNC Chapel Hill, Ralph Baric, a aidé à publier une étude trois mois auparavant en mars 2016 qui a révélé que WIV1 avait la capacité d’infecter les humains. L’étude de Baric a révélé que le virus WIV1 constituait une « menace permanente » pour l’homme car il « se répliquait facilement et efficacement dans les cultures des voies respiratoires humaines et in vivo, suggérant une capacité de transmission directe à l’homme ».

Daszak a également déclaré dans sa lettre du 8 juin 2016 au NIAID qu’il cesserait les expérimentations et informerait immédiatement l’agence si les virus créés en laboratoire par EcoHealth à Wuhan étaient améliorés de plus d’un journal, ou dix fois, par rapport à la souche naturelle utilisée pour le construire.

Daszak a ensuite informé les membres du personnel du NIAID dans un courrier électronique du 28 juin 2016, qu’il comptait sur le chercheur de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli, qui a connu des liens avec l’armée chinoise, pour l’informer si leurs virus créés en laboratoire présentaient une réplication améliorée.

« Vous avez raison d’identifier une erreur dans notre lettre », a déclaré Daszak dans son courrier électronique à un membre du personnel du NIAID. « L’UNC n’a aucun contrôle sur les travaux de chimère, qui seront tous menés à l’Institut de virologie de Wuhan. »

«Nous clarifierons ce soir avec le professeur Zhengli Shi qui sera exactement informé si nous voyons une réplication améliorée, puis modifierons et vous renverrons la lettre pour que ce soit clair. Je confirmerai également avec Zhengli la composition du comité institutionnel de biosécurité de l’Institut de virologie de Wuhan », a ajouté Daszak. « Cependant, j’ai cru comprendre que je serai immédiatement informé, car [Principal Investigator], et que je pourrai ensuite vous en informer au NIAID. »

Fauci a déclaré devant le Sénat en mai qu’il n’avait « aucun moyen de garantir » que l’Institut de virologie de Wuhan n’avait pas utilisé les 600 000 dollars des contribuables qu’il avait reçus de son agence pour mener des expériences de gain de fonction.

« Je n’ai aucun compte rendu de ce que les Chinois ont pu faire, et je suis pleinement en faveur de toute enquête plus approfondie sur ce qui s’est passé en Chine », a déclaré Fauci aux législateurs. « Cependant, je le répète, le NIH et le NIAID n’ont catégoriquement pas financé la recherche sur le gain de fonction à mener à l’Institut de virologie de Wuhan. »

Les membres du personnel du NIAID se sont finalement rangés du côté de Daszak et ont informé EcoHealth dans une lettre du 7 juillet 2016, que leurs expériences proposées à Wuhan n’étaient pas soumises au gain d’une pause de financement des fonctions.

« Le NIAID convient que les travaux proposés dans le cadre de l’objectif 3 pour générer des coronavirus chimériques (CoV) de type MERS ou SRAS ne sont pas soumis à la pause de financement du GoF », ont écrit les deux membres du personnel dans leur lettre à EcoHealth. Les membres du personnel du NIAID ont ajouté que l’agence ne s’attendait pas à ce que les virus chimériques créés en laboratoire par EcoHealth présentent une pathogénicité accrue chez les mammifères et que Daszak avait promis d’arrêter immédiatement toutes les expériences et d’informer le NIAID si EcoHealth créait un virus à Wuhan avec une croissance accrue du virus sur un journal. .

Daszak a envoyé un courrier électronique à Greer quatre jours plus tard, exprimant sa joie que le NIAID se soit rangé du côté de son groupe.

« C’est génial ! » Daszak a envoyé un e-mail à Greer le 11 juillet 2016. « Nous sommes très heureux d’apprendre que notre pause dans le financement de la recherche sur le gain de fonction a été levée. »

Le directeur adjoint principal du NIH, Lawrence Tabak, a informé les législateurs fin octobre que Daszak n’était pas resté fidèle à sa promesse, affirmant qu’EcoHealth n’avait pas signalé tout de suite qu’il avait créé un coronavirus du SRAS fabriqué en laboratoire à Wuhan en utilisant l’épine dorsale WIV1 qui était plus mortelle et pathogène envers souris avec des cellules humanisées.

Malgré la lettre de Tabak, Fauci et le NIH soutiennent que la recherche qu’ils ont financée à l’Institut de virologie de Wuhan n’impliquait pas de recherche sur le gain de fonction.

Fauci et le NIH maintiennent également qu’il est « moléculairement impossible » que les virus qu’EcoHealth et l’Institut de virologie de Wuhan bricolaient se soient transformés en virus qui cause le COVID-19.

« Quand les gens parlent de gain de fonction, ils font cette implication qui, à mon avis, est déraisonnable, en disant: » Eh bien, peut-être que cette recherche a conduit au SRAS-CoV-2 « », a déclaré Fauci à George Stephanopoulos d’ABC en octobre. « Vous pouvez demander à n’importe quelle personne de bonne foi qui est virologue, et elle vous dira, absolument clairement, que ce serait moléculairement impossible. »

Les lettres entre le NIAID et EcoHealth discutant du gain potentiel de la recherche fonctionnelle à Wuhan en 2016 ont été obtenues par le White Coat Waste Project à la suite d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act.

Les lettres ont été évoquées pour la première fois par Cathy McMorris Rodgers, membre de rang du House Energy and Commerce Committee, et d’autres principaux législateurs républicains dans une lettre du 27 octobre au directeur des NIH, Francis Collins.

McMorris Rodgers a déclaré que le NIH avait autorisé le personnel du comité à examiner les communications lors d’une inspection privée en personne au siège du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais a refusé de communiquer des copies des lettres au comité.

« EcoHealth a décrit les risques de ces expériences comme s’ils n’étaient pas préoccupants, et le NIH a accepté les affirmations d’EcoHealth sans enquête approfondie », ont déclaré les législateurs républicains à Collins. « Cependant, l’évaluation des risques par EcoHealth et le NIH ne semble pas correspondre à la compréhension des risques de la recherche à ce moment-là. »

« Bien que les virus modifiés au WIV étaient loin du SRAS CoV-2 sur l’arbre généalogique des coronavirus, cette recherche reflétait une tolérance élevée au risque », ont déclaré les législateurs, ajoutant qu’il n’y a aucune preuve qu’EcoHealth a pris des mesures pour informer le NIH que il a créé des virus qui présentaient une croissance accrue dans les cellules humanisées.

« Si EcoHealth et le NIH ne pouvaient pas gérer la conformité et la surveillance d’une telle politique de base, cela soulève plus de préoccupations quant à l’adéquation globale de la surveillance de cette recherche, ce qui rend le public vulnérable à un grave accident de laboratoire », ont écrit les législateurs.

Le NIH n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires du DCNF.

