Les membres du personnel démocrate fuient la colline pour travailler pour les grandes technologies : RAPPORT

Les membres du personnel démocrate du Congrès quittent leurs postes à Capitol Hill pour travailler pour de grandes entreprises technologiques, selon un rapport de Politico.

April Jones, qui a travaillé en tant que directrice législative adjointe et conseillère de la sénatrice démocrate Amy Klobuchar du Minnesota sur les questions de technologie et de télécommunications, a quitté son poste mardi dernier pour rejoindre l’équipe des affaires gouvernementales d’Apple, a rapporté Politico. Le départ de Jones est intervenu le jour même où Klobuchar a dénoncé l’influence de Big Tech à Washington lors du témoignage de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen.

« Facebook et les autres entreprises technologiques jettent beaucoup d’argent dans cette ville et les gens les écoutent », a déclaré Klobuchar lors de son interrogatoire de Haugen, exprimant sa frustration quant au fait qu' »il y a des lobbyistes à chaque coin de ce bâtiment qui ont été embauchés par l’industrie de la technologie.

Lara Muldoon, qui a travaillé pour la présidente de la commission sénatoriale du commerce, la sénatrice démocrate Maria Cantwell de Washington, a quitté en juin pour occuper le poste de directrice principale des affaires gouvernementales au Conseil de l’industrie des technologies de l’information, une association professionnelle.

Le responsable de la technologie démocrate du Comité du commerce du Sénat, John Branscome, a quitté le comité en septembre pour travailler pour l’équipe politique fédérale de Facebook, a rapporté Politico, tandis que l’adjoint de Branscome, Shawn Bone, est parti pour Verizon.

Plus d’une douzaine d’employés démocrates ont quitté leur poste pour travailler dans l’industrie de la technologie cette année, a rapporté Politico.

Le représentant démocrate Mike Doyle de Pennsylvanie, qui préside le sous-comité de l’énergie et du commerce de la Chambre sur les communications et la technologie, a déclaré à Politico les départs liés aux bas salaires offerts dans les postes de personnel.

« Il est difficile de garder des gens très talentueux ici alors que le secteur privé offre tellement plus d’argent », a déclaré Doyle. « Vous avez des gens qui veulent revenir, ils sortent pendant un certain temps et gagnent de l’argent, puis ils veulent revenir. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]