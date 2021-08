Les membres du personnel d’Endeavour s’indignent de l’introduction en bourse, affirmant qu’elle a principalement enrichi le patron Ari Emanuel .

Les agents de talent et les dirigeants du conglomérat de divertissement Endeavour fulminent contre leur patron, le super agent hollywoodien Ari Emanuel, affirmant qu’ils ont été floués lors de l’introduction en bourse de la société ce printemps alors qu’il se faisait passer pour un bandit.

Quelque 300 meilleurs joueurs d’Endeavor – qui possède Ultimate Fighting Championship et Miss Universe Pageant, en plus des puissantes agences de talents WME et IMG – ont été informés juste avant l’offre publique initiale d’Endeavor en avril que leurs options d’achat d’actions ne valaient rien, ont déclaré des sources à The Post. .

La nouvelle choquante est arrivée lors d’une conférence téléphonique avec le président de l’entreprise, Mark Shapiro, qui a déclaré aux agents et aux dirigeants que leurs options Endeavour étaient gravement “sous-marines”, selon une source ayant une connaissance directe de l’appel.

Selon des sources, Shapiro a laissé de côté le fait que les options des employés avaient été diluées bien en deçà du cours de l’action de l’entreprise non seulement à cause de la pandémie qui a frappé les affaires d’Endeavor, mais aussi à cause d’une énorme quantité d’attributions d’actions qui avaient été accordées à Emanuel, le rapide -le négociateur hollywoodien parlant dont le style impétueux a inspiré le personnage d’Ari Gold dans “Entourage” de HBO.

Emanuel avec Mark Shapiro et le président de l’UFC Dana White avant la cotation publique d’Endeavour sur le NYSE le 29 avril 2021.REUTERS

Ajoutant l’insulte à l’indignation, Shapiro a affirmé que même si Endeavour aurait pu choisir de rendre les options des employés obsolètes, lui et les autres hauts dirigeants de l’entreprise avaient conçu un plan pour les rendre entiers puisqu’ils étaient “de bons gars”, a rappelé amèrement la source.

Les membres du personnel stupéfaits ont ensuite reçu des options d’achat d’actions entièrement nouvelles dont ils ont appris, via un portail en ligne, qu’elles étaient assorties de prix d’exercice plus difficiles à atteindre et de périodes d’acquisition plus longues, ont indiqué des sources. En effet, certains ont déclaré que les actions déjà acquises ont été remplacées par des options non acquises.

Endeavour a refusé de commenter.

« Personne n’est content. Il y a beaucoup de plaintes », a déclaré un employé à The Post. “Ils ont réduit mes capitaux propres par rapport à ce qu’on m’a dit quand je l’ai reçu, mais il ne semble pas qu’Ari ait été coupé.”

Afin de devenir public cette année, Endeavor a racheté la participation restante dans l’UFC, plus lucratif, qui a dilué les actionnaires d’Endeavour. Zuffa LLC via .

Ajoutant au bouleversement, les employés qui ont fait beaucoup d’histoires sont repartis avec de meilleures conditions, ont déclaré des sources – pointant du doigt un agent qui se serait vanté d’avoir obtenu un bonus unique de plus de 200 000 $ après s’être plaint à la direction de ses nouvelles conditions d’achat d’actions.

« Ici, tout est sur mesure », a déclaré une source, ajoutant que c’est la culture de l’entreprise de récompenser les gens qui « font du bruit ».

“Celui qui crie le plus fort et celui qui est le plus inquiet à l’idée de partir ce jour-là ou ce mois-là obtiendra probablement quelque chose”, a déclaré la source.

La société à l’origine de l’agence de talents WME, qui représente des clients de premier plan comme Christian Bale, Gal Gadot et Matt Damon, a poursuivi ses plans d’introduction en bourse cette année après une tentative infructueuse en 2019. Le lancement en avril a eu lieu malgré l’affaiblissement de la société. par la pandémie, qui a freiné la production hollywoodienne et les événements en direct.

Ari Emanuel (à gauche) avec le président d’Endeavour, Mark Shapiro, qui a déclaré aux employés actionnaires que leurs actions étaient “sous l’eau”. . pour NBCUniversal

Emanuel et ses partenaires, Patrick Whitesell et Shapiro, ont réussi l’introduction en bourse en concluant un accord en même temps pour acheter 100% de la société d’arts martiaux mixtes UFC, dont Endeavour possédait déjà la moitié, et dont les affaires ont explosé pendant la pandémie. Endeavour a vendu 21 millions d’actions à des investisseurs à 24 $ chacune le 29 avril, levant 511 millions de dollars.

Depuis ses débuts, l’action d’Endeavor a depuis oscillé principalement autour de 25 $, atteignant un sommet de 31,95 $ en mai et un creux de 23,17 $ en juin. Vendredi, il a clôturé à 24,99 $.

Selon une source proche de la situation, Emanuel possède environ 30 millions d’actions Endeavour – une cache d’une valeur de 735 millions de dollars aux prix actuels du marché. Les seuls obstacles à la vente d’Emanuel comprennent une période de blocage de l’introduction en bourse qui expire à la fin de cette année, ainsi que l’acquisition de 4,1 millions d’options d’achat d’actions qu’il a reçues au cours de l’année précédant l’introduction en bourse, selon des sources et des documents réglementaires.

Endeavour, qui détient le concours Miss Univers, a émis de nouvelles actions aux employés actionnaires avec des prix d’exercice plus difficiles à atteindre et des périodes d’acquisition plus longues.AP

Ces 4,1 millions d’options à elles seules, qui devraient être acquises en trois tranches d’ici la fin de 2023, permettront à Emanuel de récolter une aubaine de 100 millions de dollars si l’action d’Endeavor conserve sa valeur jusque-là. Pendant ce temps, environ 80 pour cent de ses avoirs totaux ne comportent pas de telles restrictions, ce qui lui permet d’encaisser quand il le souhaite.

“Ari s’est essentiellement rétabli en émettant une tonne d’actions UFC au cours des 12 derniers mois, alors que personne d’autre n’obtenait beaucoup d’actions, puis ces unités se sont converties en une énorme quantité d’actions Endeavour”, a déclaré une source. “La part du gâteau de personne d’autre n’a grossi.”

Alors que quelque 150 dirigeants d’Endeavour qui ont rejoint l’entreprise avant 2014 semblent recevoir des primes conformes à ce qui leur a été promis en dollars, certains ont râlé qu’ils étaient la moitié de ce qu’ils auraient dû recevoir compte tenu de la croissance de l’entreprise. Pendant ce temps, 150 autres cadres embauchés après 2014 ont vu leurs primes réduites au quart de ce qui leur avait été promis,

“Le stock doit beaucoup augmenter avant que j’obtienne ce qui a été convenu lors de ma signature”, a déclaré un initié.

Les employés se sont plaints qu’Emanuel (extrême gauche) et Whitesell (centre gauche) étaient responsables d’une certaine dilution des actions d’Endeavour au fil des ans..

Il est inhabituel pour une entreprise de faire une introduction en bourse avec des actions sous-marines. Mais quand c’est le cas, en particulier à travers une fusion complexe, cela entraîne des calculs « délicats » qui peuvent perturber et dérouter les gens, a déclaré l’expert en rémunération James Reda.

“Ce dont l’entreprise doit vraiment se soucier, c’est de s’assurer que tout le monde est traité de la même manière”… et que les “meilleures personnes” ne “déforment pas les règles” pour en tirer profit, a-t-il déclaré.

Des questions ont fait surface en 2017 lorsqu’Emanuel et Whitesell ont vendu 165 millions de dollars d’actions Endeavour détenues à peu près – et ont ensuite été récompensés par 100 millions de dollars chacun en actions de remplacement aux frais de l’entreprise, diluant les autres actionnaires, selon les documents déposés.

Alors qu’Endeavour a annoncé une restructuration en mars 2020 qui a entraîné plus de 1 000 licenciements pendant la pandémie, Emanuel a déclaré qu’il ne prendrait pas de salaire cette année-là. Néanmoins, il a perçu un bonus de 1,2 million de dollars pour les trois premiers mois de l’année et a réussi à récupérer son plein bonus de 5,8 millions de dollars pour ce que le dossier S-1 d’Endeavour a appelé « son leadership et ses contributions à travers la perturbation COVID-19 ».

Whitesell a obtenu un bonus de 2 millions de dollars, tandis que Shapiro a remporté un bonus de 1,6 million de dollars, le directeur financier Jason Lublin a obtenu un bonus de 1,4 million de dollars et le directeur juridique Seth Krauss a engrangé 2,4 millions de dollars.

En revanche, des sources ont déclaré que la plupart des quelque 5 700 employés d’Endeavor sans stock-options – qui ont résisté aux licenciements, aux congés et aux réductions de salaire, dont beaucoup ont fait des heures supplémentaires avant l’introduction en bourse de l’entreprise – ont reçu des cartes-cadeaux Visa de 500 $ après le lancement.