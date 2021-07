Les membres du personnel noir de Walmart ne recommandent pas à des amis ou à la famille de rejoindre l’entreprise ⋆ 10z viral

Crédit photo : Twitter.com

*Membres noirs de Walmart L’équipe de direction a révélé qu’elle ne recommanderait jamais à des amis et des membres de la famille de travailler pour le géant de la vente au détail.

Dans une enquête menée auprès de 56 superviseurs et directeurs noirs chez Walmart, huit cadres supérieurs ont tous donné le score le plus bas possible lorsqu’on leur a demandé s’ils encourageraient leurs amis et leur famille à y travailler, a rapporté Bloomberg. Les répondants au sondage ont déclaré qu’ils pensaient que Walmart n’offrait pas de manière égale des opportunités de carrière et de croissance aux employés noirs et blancs, et les hauts dirigeants noirs se sentent obligés de performer à un niveau exceptionnel pour maintenir leur poste.

Les Noirs et les Latinos représentent 39% des travailleurs horaires chez Walmart, mais seulement 14% des cadres américains, selon un rapport sur la diversité d’avril. La majorité des employés de Walmart sont blancs, représentant 74,5% des cadres et 52,3% des travailleurs horaires.

Fier de faire partie du #ESSENCEFest2021 avec @AishaTyler #HalimaAden @sharonchuter @kiitanaxo @NedraTawwab @FoodHeaven. – Walmart (@Walmart) 8 juillet 2021

«Je suis ici depuis 10 ans et je n’ai jamais recommandé Walmart à une personne de couleur. J’ai recommandé à d’autres de partir », a déclaré un directeur noir dans l’enquête, selon Bloomberg. « Payer, avantages, pas mal – mais recommander ? JAMAIS. JAMAIS.”

Les managers noirs disent qu’ils n’ont pas le soutien de leurs collègues.

Pendant ce temps, Walmart était un commanditaire majeur du festival de musique Essence de cette année.

Un communiqué de presse avant l’événement déclarait : Walmart est un fier participant au Festival de la culture ESSENCE pour la 13e année consécutive, célébrant et autonomisant les femmes et les hommes noirs à travers une variété de contenus qui mettent en valeur notre engagement envers la diversité et l’inclusion, le bien-être et le recrutement. . Restez à l’écoute de notre segment de carrière mettant en vedette certains des propres dirigeants de Walmart ainsi que Self.Centered.—une série explorant les nouvelles façons dont les femmes noires redéfinissent et sont pionnières en matière de soins personnels. Pour en savoir plus sur l’engagement de Walmart envers la diversité, l’inclusion et l’équité, visitez ici.

Les expériences de marque du Festival de cette année ont été présentées pendant deux week-ends—25-27 juin et 2-4 juillet– et diffusé sur ESSENCEStudios.com.