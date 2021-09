Les membres du POD « doivent être dans la même pièce ensemble » pour écrire de la nouvelle musique, déclare Sonny Sandoval

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire”, COSSE chanteur Sonny Sandoval a confirmé une fois de plus que le triple Grammy Award-le quatuor de rock nominé a passé une partie du temps d’arrêt du coronavirus à compiler des idées pour son prochain album. “Nous avons monté des trucs pendant la fermeture et tout ça, mais nous sommes un groupe qui aime jammer”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous devons être dans la même pièce ensemble, nous regarder en face et juste vibrer, pas seulement ‘Hé, envoie-moi un morceau de guitare. Envoyez-moi batterie et basse.’ C’est cool, et vous pouvez le faire, et 99% des groupes le font ces jours-ci, mais nous devons être dans la même pièce ensemble et écrire des morceaux.”

Sandoval a poursuivi en disant que COSSE “écrira certainement quelques chansons” une fois que le groupe aura terminé sa “Satellite” Tournée du 20e anniversaire.

COSSE chuté “Satellite : édition 20e anniversaire” en double-CD et numériquement le 3 septembre pour 24,98 $ via Rhinocéros. Sorti quelques jours avant l’anniversaire officiel de l’album, le 11 septembre, la collection de 27 chansons présente une nouvelle version remasterisée de l’album original, ainsi qu’une sélection de raretés, de remixes et de quatre démos inédites, dont “Alive (Version Semi-Acoustique)”. Quelques semaines plus tard, le 8 octobre, “Satellite : édition 20e anniversaire” sortira en vinyle en double-LP dans le cadre de Rhinocérosde la campagne Rocktober.

Après avoir fait ses débuts au n ° 6 du Billboard 200, “Satellite” s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde, dont trois millions aux États-Unis. Le disque a généré quatre singles : la chanson-titre, “Vivant”, “La jeunesse de la nation” et “Boom”. Outre son succès commercial, “Satellite” a aussi gagné COSSE Trois Grammy candidatures pour “Vivant” (“Meilleure performance hard rock”, 2002), “Portrait” (“Meilleure performance métal”, 2003), et “La jeunesse de la nation” (“Meilleure performance hard rock”, 2003).

“Satellite : édition 20e anniversaire” a un disque bonus qui comprend des faces B comme “Critique” et “Sabbat” initialement sortis en Europe, ainsi que des remixes pour “Boom” par LA MÉTHODE DU CRISTAL et “La jeunesse de la nation” par Mike$Ki.

COSSEle dernier album de, “Cercles”, est sorti en novembre 2018 via Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque a vu le groupe collaborer avec le duo de production basé à Los Angeles appelé le Lourd (Jason Bell et Jordan Miller), qui a veillé à ce que l’album ait un son contemporain sans perdre aucun des principaux signifiants sonores du groupe.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).