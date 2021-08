Les membres sportifs doivent demander l’entrée pour voir le Barça

in

Les membres de l’Athletic doivent demander l’entrée pour pouvoir assister au match de championnat contre le FC Barcelone le 21 août à San Mamés (22h00), comme l’a rapporté le club de Bilbao, qui, dans le cas où les demandes dépassent la capacité autorisée, effectuera une tombola pour les distribuer.

À laquelle sera la première réunion avec le public dans la cathédrale après l’apparition de la pandémie de covid, ne pourra assister à plus de 20 pour cent de la capacité du terrain, conformément aux réglementations sanitaires établies par le gouvernement basque.

Comme le nombre de membres du club rojiblanco est de 43 425 -données de l’entité elle-même au 30 juin 2021-, environ 10 700 membres pourront assister à l’affrontement qui doivent demander l’entrée via un système conçu par Athletic lui-même.

L’inscription à la tombola peut se faire individuellement ou en groupe, avec un maximum de quatre partenaires par groupe à partir de ce jeudi 5 à 16h00 jusqu’au mardi 10 à 10h00.

Dans le cas où la demande de membres est supérieure au nombre de places disponibles, le droit d’accès sera établi par tirage au sort le même jour 10 août.

Cependant, l’Athletic a déterminé qu'”en raison des circonstances particulières que nos aînés ont vécues pendant la pandémie et en raison de leur fidélité à cette entité depuis des années, 10% des sièges activés iront, sans tirage au sort, pour les inscrits. avec plus ancienneté dans le club”. Les 90 pour cent restants seront attribués par tirage au sort.

Athletic conseille que “la personne qui assiste au match, qui ne doit pas nécessairement être le membre lui-même, doit indiquer ses données au moment de l’inscription”, ce qui ne peut plus être modifié par la suite.

Il précise également que “le billet sera personnel et non transférable pour la personne dont les données y sont incluses”, qu'”il sera obligatoire de se rendre sur le terrain avec une pièce d’identité, un passeport ou un permis de conduire” et que la carte de membre, le document habituel nécessaire pour entrer sur le terrain, dans cette situation « il ne sera pas valable ».

De même, il prévoit que l’accès se fera « via le billet envoyé par le club ou via l’application officielle de l’Athletic » et que tant l’accès au terrain que son expulsion seront « échelonnés ».

Il sera également obligatoire d’occuper l’emplacement attribué, qui ne doit pas nécessairement être celui du membre, et de l’arrivée à la fin du jeu, il sera obligatoire de rester assis et avec un masque.

Enfin, l’Athletic avance que dans les tirages au sort des matchs suivants « auront la préférence » les partenaires qui n’ont pas été récompensés lors des matchs précédents.