Les membres supérieurs de la famille royale se rassemblent autour de Queen alors qu’elle s’adapte à la vie sans Philip | Royal | Nouvelles

Funérailles du prince Philip: la reine semble essuyer une larme

Les visites familiales sont de retour après l’assouplissement du verrouillage et les principaux Royals la rejoindront plus souvent lors d’événements publics. La nouvelle du soutien vient alors que le deuil du duc se poursuit jusqu’à jeudi, le lendemain de l’âge de 95 ans de la reine. Elle a quitté le château de Windsor hier, apparemment pour emmener ses corgis bien-aimés faire une promenade dans les jardins du Frogmore Cottage, à proximité. Le voyage aurait également offert au monarque la chance de rencontrer le prince Harry, qui y séjourne.

Il a été suggéré qu’il pourrait retarder son retour chez sa femme enceinte Meghan aux États-Unis afin qu’il puisse aider sa grand-mère à célébrer son anniversaire mercredi.

La reine avait toujours prévu une célébration tranquille, après le long séjour à l’hôpital du duc d’Édimbourg, mais même cela sera probablement plus silencieux après ses funérailles samedi.

Le prince Andrew a récemment souligné que la famille royale se réunirait pour aider sa mère après la mort de son mari de 99 ans.

Il a déclaré la semaine dernière: «La reine, comme on peut s’y attendre, est une personne incroyablement stoïque. Elle a décrit [the Duke’s passing] comme ayant laissé un immense vide dans sa vie, mais nous, la famille, les proches, nous nous mobilisons pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir.

Bien qu’elle continuera avec quelques apparitions publiques en solo, les membres supérieurs de la famille augmenteront le nombre d’engagements auxquels ils comparaîtront à ses côtés, ont prédit des sources proches du monarque.

Les membres de la famille se sont rassemblés autour de la reine alors qu’elle s’adapte à la vie sans Philip (Image: .)

De nombreux événements royaux officiels ont été annulés jusqu’à la fin de la période de deuil, bien que certains continueront si cela est jugé approprié.

La reine a une autre fête de famille à attendre avec impatience lorsque le duc et la duchesse de Cambridge marqueront vendredi le troisième anniversaire de leur fils, le prince Louis.

Environ 11 millions de personnes en Grande-Bretagne ont regardé les funérailles du duc sur la BBC samedi, 2,1 millions l’ont vu sur ITV et 450 000 après la cérémonie sur Sky.

Un service qui avait été initialement prévu pour accueillir de 800 à 1000 invités a dû être réduit à seulement 30 personnes en deuil en raison des restrictions de Covid. Bon nombre des quelque 800 organismes de bienfaisance et autres mécénats du duc n’ont pas pu être représentés.

Hier soir, le personnel du palais de Buckingham a été appelé à organiser un service commémoratif national, afin de permettre une reconnaissance plus large de l’énorme contribution apportée à la vie nationale par le prince Philip, décédé le 9 avril.

La reine a été vue en train de quitter le château de Windsor hier (Image: Jim Bennett / Kelvin Bruce)

Il est entendu que les assistants royaux n’ont pas encore eu le temps de réfléchir à l’idée.

Un service national d’action de grâce pour sa vie pourrait avoir lieu plus tard dans l’année à l’abbaye de Westminster ou à la cathédrale Saint-Paul, lorsque les restrictions relatives aux coronavirus auront été levées.

Sir Mike Penning, député conservateur d’Hemel Hempstead et ancien ministre des Forces armées, a déclaré au Daily Express: «Un service public pour célébrer la vie remarquable de SAR le prince Philip serait le moyen idéal pour permettre à la nation de remercier l’un de nos plus – fonctionnaires chéris.

«Le duc d’Édimbourg a dévoué sa vie de manière désintéressée à sa reine et à son pays pendant plus de sept décennies.

«Il a inspiré des millions de jeunes à travers son programme de récompense du duc d’Édimbourg et a représenté le meilleur des valeurs et de l’esprit britanniques.»

Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré: «Le public n’a pas été autorisé à assister aux funérailles du prince Philip. Cependant, lorsque nous ne sommes plus enfermés et que la distanciation sociale n’est plus nécessaire, le public devrait être en mesure de rendre grâce lors d’un service de commémoration pour … une vie bien vécue et bien aimée au service de notre nation.

Environ 11 millions de personnes en Grande-Bretagne ont regardé les funérailles du duc sur la BBC samedi (Image: WPA Pool)

L’observateur royal vétéran Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a souligné que des services nationaux d’action de grâce ont eu lieu à l’abbaye de Westminster pour la princesse Margaret en 2002 et le mari de la princesse Alexandra, Sir Angus Ogilvy en 2005, après leurs funérailles à la chapelle St George, qui étaient très petites. -scale par les normes royales normales.

Mais il n’y a pas eu de service d’action de grâce similaire pour la reine mère en 2002 après ses grandes cérémonies funéraires royales à l’abbaye. M. Little a déclaré que c’était souvent une question de choix personnel et que les souhaits de Philip n’étaient pas clairs.

Il pensa que c’était une bonne idée, étant donné que le duc avait initialement prévu des funérailles beaucoup plus importantes.

«L’automne doit sûrement être le plus tôt qu’ils puissent penser à faire cela», a-t-il déclaré.

Il y a aussi la question de savoir si le Royal Collection Trust pourrait envisager d’utiliser une exposition sur la vie du prince Philip comme pièce maîtresse pour une ouverture estivale du palais de Buckingham – bien que l’année prochaine soit peu probable car il s’agit du jubilé de platine de la reine. Certaines des meilleures œuvres de sa collection d’art pourraient également être exposées à la Queen’s Gallery, à côté du palais de Buckingham.

Les funérailles du duc à Windsor étaient l’adieu parfait pour un fonctionnaire extraordinaire (Image: WPA Pool)

Commentaire de Leo McKinstry

Les funérailles du PRINCE Philip à Windsor étaient l’adieu parfait pour un fonctionnaire extraordinaire et le plus grand époux de l’histoire britannique.

Mais malgré toute sa résonance émouvante et son audience mondiale à la télévision, c’était essentiellement une affaire de famille, principalement à cause des restrictions de Covid.

Alors que la congrégation était limitée à seulement 30 personnes, tous sauf un étaient des parents proches, le public a été invité à rester à l’écart. Aucun chef d’organisme de bienfaisance, chef militaire ou représentant étranger n’a été autorisé à y assister – ce qui a peut-être rehaussé la simple grandeur de la cérémonie, mais qui était inhabituel pour une personnalité qui a joué un rôle aussi important dans notre vie nationale pendant si longtemps.

Il y a donc de solides arguments en faveur d’un événement plus public plus tard dans l’année pour commémorer l’énorme contribution qu’il a apportée à la Grande-Bretagne et au monde. Le véhicule idéal serait un service commémoratif qui, à travers une congrégation beaucoup plus grande et un format plus mondain, donnerait à la nation la possibilité d’exprimer sa gratitude.

Une telle action de grâce pourrait avoir lieu à l’abbaye de Westminster ou à St Paul, les deux lieux ayant joué un rôle dans notre histoire nationale qui remonte au 11ème siècle. Pouvant accueillir 3500 personnes, St Paul’s a la capacité plus grande que l’abbaye de Westminster, qui ne peut en contenir que 2000.

Le moment idéal serait l’automne, lorsque le chagrin brut de la famille royale s’est peut-être atténué au fil du temps. D’ici là, la pandémie devrait être terminée, avec pour résultat que les règles de distanciation sociale et les interdictions du chant en congrégation auront été levées.

Outre une reconnaissance justifiée de notre dette envers le Prince, le grand avantage d’un service d’action de grâce est qu’il rehausserait le profil des nombreuses associations caritatives et organisations avec lesquelles il était lié.

Au cours de sa vie d’époux, il y avait environ pas moins de 900 organismes de ce type, couvrant un large éventail de domaines qui reflétaient souvent ses propres intérêts pour l’ingénierie, la science, la conservation, le sport, l’environnement, la religion et l’histoire.

Seuls 30 proches parents du duc ont pu rejoindre la congrégation (Image: Yui Mok)

Compte tenu de la vaste attention médiatique qu’un événement d’action de grâces ne manquera pas d’attirer, ce serait une occasion unique de collecte de fonds.

Un tel mémorial serait sans aucun doute conforme aux souhaits du public britannique, dont l’affection écrasante pour lui est évidente ces derniers jours.

Il est certainement une personnalité plus méritante et distinguée que certains qui ont reçu une grande reconnaissance dans le passé, comme le leader unioniste de l’Ulster, très controversé, Sir Edward Carson, qui, absurdement, a reçu des funérailles d’État en 1935.

Philip, un homme sans aucune vanité, détesterait probablement l’agitation d’un tel service, mais, comme il l’a dit un jour: “Peu importe ce que je pense.”

Dans tous les cas, il serait heureux de voir comment son nom pourrait stimuler un certain nombre de bonnes causes. Le devoir venait toujours en premier avec lui.