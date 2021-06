Les membres survivants de Soundgarden et l’accord de veuve de Chris Cornell concernant les comptes de médias sociaux du groupe

JARDIN DU SON et Vicky Cornell, la veuve et représentante personnelle de la succession du chanteur du groupe Chris Cornell, ont annoncé qu’à compter du 15 juin 2021, ils sont parvenus à un accord temporaire qui transférera le JARDIN DU SON comptes de médias sociaux et site Web aux membres restants du groupe, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Berger et leurs dirigeants, Gestion des feux rouges. Ceci comprend JARDIN DU SONle site Internet de , Facebook, Instagram et Twitter.

“L’accord marque une première étape productive vers la guérison et un dialogue ouvert, et les parties souhaitent que les comptes de médias sociaux célèbrent les réalisations et la musique du groupe, tout en continuant d’honorer Chris‘ héritage,” JARDIN DU SON et Vicky Cornell dit dans un communiqué.

En mars dernier, Thayil, Cameron, Berger et leur chef d’entreprise Rit Vénérus a déposé des documents devant le tribunal de district américain de l’État de Washington, affirmant Vicky Cornell les avait exclus de leur Facebook, Twitter, Instagram, Viméo, Youtube, Snapchat, Tumblr, Top Spin et Pinterest comptes, ainsi que JARDIN DU SONsur le site Web officiel de et en changeant tous les mots de passe.

Thayil, Cameron et Berger ont affirmé que leurs réseaux sociaux étaient auparavant gérés par leur société de gestion de l’époque Gestion des Patriotes. Ils ont dit qu’ils avaient appris plus tard que Patriote avait remis toutes les informations de connexion à Vicky après Patriote a pris fin en octobre 2019.

Le groupe a demandé à un juge d’ordonner Vicky Cornell de remettre les mots de passe ou d’inclure un affichage final indiquant, “JARDIN DU SON a temporairement suspendu ses comptes officiels sur les réseaux sociaux en raison d’un litige en cours.”

Plus tôt aujourd’hui, Thayil, Cameron et Berger posté leur premier message depuis qu’ils ont repris le contrôle de la JARDIN DU SON comptes, en écrivant: “Hé JARDIN DU SON amis, fans et famille! Notre site est destiné à célébrer la musique, les réalisations, la carrière et l’héritage du groupe ainsi que des nouvelles et des informations sur tous les projets actuels et futurs, y compris le travail solo pertinent. Nous encourageons nos fans à partager leurs commentaires, éloges et critiques, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient appropriés, courtois et respectueux les uns envers les autres et envers le groupe.

“Nous sommes très heureux que nos réseaux sociaux reviennent aux discussions et aux publications sur le fait d’être dans un grand groupe de ROCK ! Vous vous souvenez des guitares, de la batterie, du chant et du volume ? !!! frères et sœurs, parents, grands-tantes, 2e cousins… etc. de l’un des membres actuels ou anciens du groupe… compris ?!!

“Il devrait aller de soi, aux adultes dans la salle, qu’il n’y aura pas de menaces, d’intimidation ou de moquerie de quelque nature que ce soit, dirigées contre qui que ce soit. Chris Cornell. Si les commentaires de quelqu’un sont inappropriés de cette manière, ils seront supprimés. Si les commentaires de quelqu’un sont menaçants, intimidants ou abusifs, OU si nous devons supprimer plus d’un commentaire de quelqu’un, il perdra la possibilité de continuer à commenter notre site.

“Nous admirons le caractère et le calibre de tous les fans qui nous ont soutenus et grandi avec nous au fil des ans, bon sang… des décennies !! Gardez-nous fiers ! Paix et amour à nos frères et sœurs !! XO JARDIN DU SON“.

Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre à l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’une JARDIN DU SON spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après qu’il eut parlé d’une voix « embrouillée » à sa femme par téléphone. La mort a été jugée un suicide.

En décembre 2019, Vicky a déposé une plainte contre le survivant JARDIN DU SON membres, alléguant que le groupe devait Cornellla succession de centaines de milliers de dollars en redevances impayées et les droits de sept enregistrements inédits réalisés avant la mort du chanteur en mai 2017.

Répondant à Vickyle procès de, Kim Thayil, Ben Berger et Matt Cameron affirmaient qu’ils “n’avaient pas la possession” de leur “propre travail créatif” et alléguaient que “Vicky Cornell possède les seuls enregistrements multipistes existants de la dernière JARDIN DU SON pistes qui incluent Chris Cornellles parties instrumentales et les voix de . Tous les membres du groupe ont travaillé ensemble sur ces derniers morceaux, Vicky revendique désormais la propriété de la finale JARDIN DU SON album.”

Thayil, Berger et Cameron initialement accusé Vicky Cornell de détournement de fonds depuis le mois de janvier 2019 “Je suis l’autoroute : un hommage à Chris Cornell” concert. Après avoir été défié par Cornellles avocats de la menace de sanctions, JARDIN DU SON a retiré cette partie de sa contre-poursuite, tandis que ses avocats ont écrit à l’époque que le groupe pensait que les revendications “restaient bien fondées”.

En février, Vicky Cornell poursuivi les membres survivants de JARDIN DU SON sur le prix de rachat de sa participation dans le groupe. Dans le procès, Vicky Cornell mentionné Thayil, Cameron et Berger lui a offert seulement 300 000 $ pour Chrisla part. Ce montant, a-t-elle dit, est bien inférieur à la valeur réelle de la Chris Cornell les intérêts de la succession dans JARDIN DU SON, surtout compte tenu du fait que le groupe a reçu une offre de 16 millions de dollars d’un investisseur extérieur pour JARDIN DU SONles maîtres.



