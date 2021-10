Les membres Walmart + obtiennent les premiers dibs sur les offres du Black Friday

Un employé de Walmart organise des produits pour la saison de Noël dans un magasin Walmart à Teterboro, New Jersey.

Edouard Munoz | .

Walmart n’offrira pas seulement des remises sur les téléviseurs géants, les friteuses à air et les Legos cette saison des fêtes. Il poussera également son service d’abonnement, Walmart+.

Le géant de la vente au détail a déclaré lundi que les membres du programme seraient les premiers en ligne pour les offres du Black Friday cette saison des vacances. Ces clients peuvent commencer leurs achats en ligne quatre heures plus tôt que les autres acheteurs tout au long du mois de novembre.

En accordant cet accès spécial, Walmart parie qu’il peut augmenter le nombre de ses membres, en particulier à un moment où de nombreux acheteurs de vacances s’inquiètent déjà des ruptures de stock causées par les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Un tiers des consommateurs s’inquiètent de la disponibilité des stocks et de l’impossibilité d’acheter ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont besoin pendant la période des fêtes, selon l’enquête d’Accenture sur les achats de vacances réalisée en août auprès d’environ 1 500 consommateurs américains. Le même pourcentage a déclaré qu’ils prévoyaient de faire du magasinage des Fêtes plus tôt cette année.

Un nombre important – 36% – ont déclaré avoir déjà remarqué des étagères vides lors de leurs achats dans les magasins et 26% ont déclaré avoir remarqué davantage de ruptures de stock lors de leurs achats en ligne, selon l’enquête.

Best Buy utilise une stratégie similaire ce jour férié. Il incite les gens à s’inscrire à son service d’abonnement, Totaltech, en disant que les membres auront accès à des articles difficiles à trouver ce jour férié.

Walmart considère Walmart + comme un moyen de fidéliser et de gagner plus de portefeuilles de clients, un peu comme Amazon l’a fait avec Prime. Il a lancé Walmart + il y a environ un an, peu de temps avant la dernière saison des vacances. Le programme d’adhésion coûte 99 $ par an ou 12,95 $ par mois. Il comprend des avantages, tels que des remises sur le carburant, l’accès à une application qui permet aux clients d’éviter la file d’attente et des livraisons d’épicerie gratuites et illimitées à domicile pour les commandes de 35 $ ou plus.

Le détaillant à grande surface ne dira pas combien de personnes se sont inscrites. La Deutsche Bank a estimé le mois dernier que l’adhésion à Walmart+ était passée à 32 millions de foyers américains, sur la base de ses enquêtes mensuelles auprès des consommateurs. Dans une note de recherche, il a déclaré que ces enquêtes indiquent également que le rythme des gains d’adhésion semble s’accélérer.

Parallèlement à l’avantage Walmart +, Walmart a déclaré qu’il étendrait ses offres du Black Friday tout au long du mois de novembre, comme il l’a fait la saison des vacances dernière. L’événement, appelé Black Friday Deals for Days, sera divisé en trois événements de vente qui présenteront différents articles, des jouets à l’électronique. Les offres commenceront en ligne et se poursuivront dans les magasins. Le premier jour des offres est le 3 novembre sur le site Web de Walmart et le 5 novembre dans les magasins.

Amazon, Target et Best Buy ont annoncé leur intention de lancer des offres de vacances encore plus tôt. Amazon a lancé son premier événement de vente de vacances, Holiday Beauty Haul, le 4 octobre. Target a lancé son offre de vacances en ligne et dans les magasins avec les « Deals Days » du 10 au 12 octobre. 19.