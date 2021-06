Les mèmes du combat entre Mayweather et Logan Paul

in

Le boxeur Floyd Mayweather et le youtuber Logan Paul ont joué dans “la soirée de divertissement de l’année”. Car ce n’était pas un match de boxe : de la différence logique des hiérarchies – y compris la pesée, dans laquelle ils ont enregistré près de 16 kilos de différence – aux règles spéciales – il n’y avait pas de juges et les gants étaient plus « rembourrés » que les conventionnels – ils cherchaient à donner un peu de spectaculaire au match d’exhibition.

Cela n’a pas privé Floyd d’allumer la machine à gagner de l’argent.: plus de 100 millions de dollars sont entrés sur son compte à la suite de la signature de son contrat initial, qui fait de lui des créanciers d’environ 10 millions de dollars, auxquels s’ajoutent des revenus de PPV (pay per view) et des sponsors – jusqu’à peser avec une crypto-monnaie T- la chemise.

La créativité des réseaux sociaux ne manquait pas et il y avait ceux qui assuraient que Les Simpsons prédisaient la bagarre entre Money et Logan. Avec la teinte d’humour caractéristique, c’est ainsi que le combat a été vécu dans le filet à oiseaux.

MAYWEATHER ET LOGAN PAUL’S FIGHT MEMES

