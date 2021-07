Les ‘mèmes’ et ‘hashtags’ de 2014

Pour Lisa Respers France

. – Merci Kim Kardashian.

Grâce à la star de télé-réalité et à ses fesses nues, on entend l’expression “casser internet” plus qu’on ne l’aurait imaginé en 2014.

Bien sûr, rien n’a vraiment “cassé”, mais voici 10 des mèmes et hashtags qui ont essayé :

1. La couverture de Kim Kardashian dans le magazine Paper

Bien sûr, nous devions commencer par celui-ci, mais qu’y a-t-il à dire ? Son cul a fait son devoir en posant nue et huilée sur la couverture. Ce qui a suivi ont été des mèmes embarrassants, avec le “mégot de pêche emoji” comme l’un des plus innocents.

2. L’incident de l’ascenseur Solange / Jay Z / Beyonce

C’était le combat vu par le monde entier.

La vidéo du rappeur superstar Jay Z battu par sa belle-sœur, chanteuse et fashionista Solange Knowles, dans un ascenseur a engendré de nombreux mèmes. Certains étaient drôles, d’autres grossiers, mais ils étaient tous créatifs.

3. Ce n’est pas l’affaire de Kermit

Kermit adore son thé. Ce mème parlait du Muppet le plus célèbre au monde offrant des commentaires sarcastiques tout en buvant son thé et se terminant par la phrase “mais ce ne sont pas mes affaires”. Au Mexique, le phénomène a été reproduit avec la phrase : “Mais alors je me souviens et cela m’est enlevé.”

Quatre. #YesAllWomen (#Oui aux femmes)

Cette campagne sur les réseaux sociaux a commencé en réponse aux publications d’Elliot Rodger, qui a déclenché un meurtre multiple à Isla Vista, en Californie, en mai. Sa colère envers les femmes a généré le hashtag que les femmes utilisaient pour partager leurs histoires et leurs réflexions sur la violence et la misogynie.

5. Défi du seau de glace

Le SLA Ice Bucket Challenge a rapidement permis de récolter plus de 100 millions de dollars et de sensibiliser à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), souvent appelée « maladie de Lou Gehrig ». Des centaines de célébrités et des milliers de personnes non célèbres ont posté des vidéos d’elles-mêmes baignées par la cause.

Selon Google, il y a eu plus de 90 millions de recherches pour le terme en août. #IceBucketChallenge était partout, de Twitter à Instagram en passant par Facebook.

6. #Alexde la cible (#Alex de la cible)

Alex Lee était l’adolescent typique de 16 ans qui travaillait à temps partiel chez Target lorsqu’une photo de lui est devenue virale après avoir été tweetée grâce à son beau visage. Plus vite qu’on ne peut dire “sensation internet”, le garçon était partout. D’après un profil du New York Times, il semble l’avoir pris dans la foulée.

7. #BlackLivesMatter (#Les vies noires comptent)

Le hashtag a explosé depuis l’acquittement de George Zimmerman dans la mort de Trayvon Martin et les décès plus récents de Michael Brown et Eric Garner après des rencontres avec des policiers. Il a aidé à diriger la discussion en ligne sur les relations raciales en Amérique.

8. Choses que Tim Howard pourrait attraper

Howard a eu une superbe performance lors du match de la Coupe du monde, les États-Unis contre la Belgique, et ses compétences en tant que gardien de but ont inspiré des mèmes qui racontaient d’autres choses qu’il pouvait attraper. Les États-Unis n’ont peut-être pas remporté la Coupe du monde, mais Howard a définitivement gagné Internet.

9. Piratage de célébrités nues

Des mois avant le désormais célèbre piratage de Sony, des célébrités telles que l’actrice Jennifer Lawrence et le mannequin Kate Upton ont dû faire face au fait que leurs comptes iCloud ont été compromis et que des photos personnelles ont été publiées. Le FBI a rapidement enquêté sur l’affaire, mais pas avant que le monde n’ait vu beaucoup plus de stars qu’ils ne l’avaient prévu. Beaucoup de mèmes ne conviennent pas au travail, mais ils sont là pour que vous puissiez les rechercher après le travail.

dix. #WeCanLandOnACometButWeCant (#On peut atterrir sur une comète mais on ne peut pas)

Après qu’un voyageur spatial mécanique a déclaré que la sonde Philae avait atterri sur une comète en novembre, Internet a commencé à théoriser sur d’autres choses qui sont sûrement plus faciles à accomplir que d’atterrir sur une comète, mais cela ne se produit pas. Les blagues étaient sans fin, mais vraiment, pourquoi ne pouvez-vous pas commander de petit-déjeuner chez McDonald’s après 10h30 ?

La plupart des suggestions avaient du sens et nous en avons approuvé beaucoup, à l’exception de “#WeCanLandOnACometButWeCantUnCattheInternet” (nous pouvons atterrir sur une comète mais nous ne pouvons pas supprimer les chats d’Internet). Parce qu’honnêtement, Internet a été fait pour les mèmes de chat.