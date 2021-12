Les mèmes les plus drôles et les plus originaux pour féliciter le réveillon de Noël 2021 par WhatsApp | Vie

La meilleure chose à propos de Noël, ce sont les mèmes qui nous parviennent via le groupe WhatsApp de la famille. De ton cousin, ton beau-frère, ton père et parfois ton grand-père. C’est pourquoi nous vous laissons une bonne batterie pour que vous puissiez triompher en ce moment avec beaucoup d’artillerie.

Noël 2020 a été marqué en étant le Noël de la pandémie et du coronavirus. Maintenant, en 2021, les choses semblent identiques à cause de la variante Omicron.

Mais comme nous avons besoin d’une pause la meilleure chose va être que lors de ces fêtes, les mèmes redeviennent les anciens, les classiques, laissant pour un autre moment ceux liés au COVID19, que nous devons passer une bonne partie de la journée à écouter sur le joyeux virus.

Sans plus de délai Allons-y avec les meilleurs mèmes de Noël, ceux qui impliquent le dîner du réveillon et le jour de Noël, car nous aurons une autre occasion de parler des mèmes et des images du Nouvel An. Il y a du temps pour tout.

Mèmes du réveillon de Noël

Le dîner du réveillon est celui qui donne le coup d’envoi à Noël. Et cela signifie qu’une tradition infinie commence à manger beaucoup, à parler avec son beau-frère, à discuter de politique, à parler de gestion économique comme si nous étions des économistes… et les mèmes doivent représenter cela.

Nous avons commencé fort ce soir le mérite. Allons-y!

L’influence de Games of Thrones et du Seigneur des Anneaux est encore perceptible dans les groupes familiaux puisque pour quelque chose ce ne sont pas deux œuvres audiovisuelles qui battent des records à l’époque.

L’un dans les années 2000 et l’autre en 2010. Avec ce mème, s’il y a un geek, vous réussirez sûrement.

Comme la veille de Noël, beaucoup d’entre nous attendent les cadeaux de Noël et le Père Noël, avec ce meme rire de l’orthographe de votre famille est sûr de faire rire.

Car nous avons tous une première qui n’écrit pas très bien et qui s’en vante.

Si Noël se caractérise par quelque chose, c’est par le beau-frère de votre famille qui vous donne le tabar jusqu’au bout de la nuit. Il en sait plus que quiconque et a la solution à tous les problèmes.

La seule chose dont vous devez vous soucier est que si vous n’avez pas une telle personne dans votre famille et que personne n’est chargé d’être le poids lourd de service, soyez clair que le beau-frère, c’est vous.

Classique là où ils existent, Han Solo’s est idéal pour ceux d’entre vous qui ont une famille un peu geek et qui aiment Star Wars.

Le problème est qu’à chaque fois nous avons des parents plus jeunes et nous sommes plus âgés, il est donc possible que les nouvelles générations ne l’attrapent pas. Peu importe, soyez forts, ils ne peuvent pas nous battre avec leurs mèmes de nouvelle génération que personne ne comprend.

Et pour ceux qui n’apprécient pas Noël, ce classique Sheldon Copper ajoutant de l’insecticide à l’odeur des fêtes est parfait.

Peut-être qu’un membre de la famille est offensé, mais Noël est aussi un moment pour pardonner et aimer, ils le prennent sûrement avec humour.

mèmes de Noël

Bien qu’ils semblent identiques, Noël n’est que le 25, tandis que la veille de Noël est le 24, c’est pourquoi chaque jour a ses propres mèmes spécifiques, car pour être drôle, vous devez prendre l’art du mème de manière professionnelle.

On y va avec les meilleurs mèmes du matin de Noël, les plus attendus des bons enfants.

C’est la vie, alors que certains d’entre nous veulent avoir la PS5 et la Xbox Series X, d’autres doivent se contenter du pack classique de chaussettes et de déodorant. C’est un mème de se moquer de soi, ce qui est la chose la plus saine qui soit.

Bien sûr, si dans la famille c’est vous qui prenez les bons cadeaux et votre cousin qui ne reçoit jamais ce qu’il veut, vous pouvez le lui envoyer pour le rendre fou, c’est très espagnol.

C’est un classique du matin de Noël, où nous attendons tous avec impatience un cadeau avec un enthousiasme particulier, mais l’emballage ne nous donne pas la possibilité de garder espoir.

Combien de fois avons-nous voulu voir un emballage carré qui irait avec le nouvel iPhone 13 et avons-nous vraiment pris un t-shirt amusant avec un dessin ? C’est la vie.

Et le matin de Noël, c’est aussi le matin de la loterie, pour laquelle nous avons tous un dixième qui nous sortira des pauvres.

Malheureusement la maxime de la loterie est qu’elle ne nous touche jamais, seulement le voisin, mais même ainsi nous ne pouvons pas arrêter d’acheter, de peur que cela ne s’arrête une fois que nous n’achetons pas…

Car un Noël n’est pas un Noël si on ne met pas le chat, l’animal que l’être humain aime le plus et l’animal qui dépasse le plus l’être humain.

Et nous ne savons pas pourquoi mais les chats adorent détruire le sapin de Noël, donc ce meme de Noël est particulièrement drôle car d’un côté il vous félicite pour Noël et de l’autre il vous rappelle que vous devriez garder le chat pendant la matinée de décembre 25 .

Et pour tous ceux qui détestent Noël, ce mème est parfait. Car parfois on oublie que ces dates sont moins heureuses pour certains. Soit pour une raison quelconque.

Malgré cela, il est temps de faire bonne figure, de sourire et de profiter de la famille. Mais, s’il y a une place pour un bon mème, celui-ci avec le chien clarifie ses intentions juste avant d’arriver à ce repas de Noël que vous ne voulez pas tant.