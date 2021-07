Les mèmes TikTok du crédit d’impôt pour enfants suggèrent que la politique a des jambes

Je couvre la politique fiscale aux États-Unis depuis plus d’une décennie maintenant, et je peux dire avec confiance que les dispositions du code fiscal ne deviennent pas souvent virales.

Entrez dans le crédit d’impôt pour enfants, qui a été considérablement élargi temporairement dans le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, avec des paiements mensuels frappant les ménages à partir du 15 juillet. Les dépôts soudains – jusqu’à 250 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans et 300 $ par enfant de moins de 6 ans – ont été un tel délice pour de nombreux parents que les hashtags #childtaxcredit et #childtaxcredit2021 ont explosé sur TikTok, avec des dizaines de millions de vues sous chacun au moment de la rédaction de cet article.

Paul Williams, économiste et écrivain, a compilé certains des meilleurs articles (dont beaucoup incorporant la danse populaire “Alors on Danse” d’Usim E. Mang) dans un fil Twitter.

J’ai un faible pour la version mère-fils de @yellowha :

Et le compte @wifeandmomlife’s, réglé sur le classique soul « Bound » des Ponderosa Twins Plus One :

Il s’agit de la poursuite d’une tendance que nous avons également observée avec les chèques de relance d’avril 2020, décembre 2020 et mars 2021 – lorsque le gouvernement envoie de l’argent comme celui-ci, en dehors du processus normal de déclaration de revenus et à une population plus importante que celles touchées par programmes tels que SNAP / bons d’alimentation ou bons de logement de la section 8, cette politique pénètre dans la conscience publique. Les chèques sont mémorisés. Les gens publient des vidéos de danse à leur sujet.

En tant que personne qui a soutenu ces paiements de relance et qui soutient fermement le fait de rendre les nouveaux paiements du crédit d’impôt pour enfants permanents et faciles d’accès, c’est extrêmement encourageant. Cela implique que les programmes basés sur les chèques peuvent éviter certaines des pires pathologies du gouvernement américain et débloquer l’une des forces les plus puissantes et les plus positives de la politique : la rétroaction politique.

Les chèques nous font passer l’état submergé

Habituellement, lorsque le gouvernement américain décide d’aider les gens, il le fait de manière voilée, voire impénétrable.

Prenez le logement. Il n’y a aucun organisme gouvernemental dont vous pouvez consulter le site Web, remplir un formulaire et recevoir, disons, un chèque de 10 000 $ pour vous aider à verser un acompte pour une maison.

Au lieu de cela, il existe des mesures obscures et des institutions opaques qui visent à aider. Il y a la Federal Housing Administration, qui assure certains prêts hypothécaires dans l’espoir de permettre aux acheteurs d’obtenir un prêt plus facilement et moins cher. Cette agence gère deux sociétés quasi-gouvernementales, Fannie Mae et Freddie Mac, qui regroupent des hypothèques et les vendent à des investisseurs, dans l’espoir de rendre indirectement votre hypothèque moins chère. Il offre également une déduction fiscale pour vos intérêts hypothécaires, une fois que vous achetez une maison, mais uniquement si vous détaillez vos déductions.

Ce système d’interventions gouvernementales indirectes qui sont obscures ou invisibles pour le citoyen moyen fait partie de ce que la politologue de Cornell Suzanne Mettler appelle « l’État submergé ».

L’obscurité de l’État submergé, soutient Mettler, a des coûts importants pour notre démocratie. il érode la croyance du public dans l’efficacité du gouvernement en cachant de la vue les avantages que le gouvernement reçoit des électeurs. Un autre exemple : les Américains de la classe moyenne qui ont obtenu des prêts étudiants subventionnés pour payer leurs études et déduisent les intérêts hypothécaires de leurs impôts, reçoivent également des prestations gouvernementales, mais ces prestations ne sont pas perçues de la même manière que, disons, la sécurité sociale.

En plus de garder caché le rôle du gouvernement dans l’amélioration des vies, l’État submergé a un autre coût majeur. Les politologues de Georgetown Don Moynihan et Pamela Herd ont soutenu de manière convaincante que les programmes de type étatique submergé imposent des «charges administratives» majeures aux personnes à faible revenu, des exigences de travail dans des programmes tels que les bons d’alimentation au fardeau de naviguer dans les paramètres complexes du crédit d’impôt sur le revenu gagné.

Steven Teles de Johns Hopkins a qualifié ce problème de « kludgeocratie » – un gouvernement tenu ensemble grâce à un « patch inélégant[es] mis en place pour résoudre un problème inattendu » plutôt que conçu pour fonctionner proprement dès le départ. Teles soutient que cette approche au coup par coup entraîne également des coûts de conformité exorbitants, rend l’administration gouvernementale plus difficile et permet aux entreprises d’extraire plus facilement des loyers du gouvernement.

Ce problème a, pendant des années, été une préoccupation majeure pour les personnes qui étudient le gouvernement américain.

Ce qui est frappant dans l’expansion du crédit d’impôt pour enfants et les contrôles de relance qui l’ont précédé, c’est à quel point il rejette complètement le modèle de l’État submergé. Les paiements ne sont pas cachés ou obscurs pour leurs bénéficiaires : ils prennent la forme d’un gros chèque par la poste, ou d’un gros et soudain dépôt sur votre compte bancaire. L’IRS a également envoyé des lettres aux destinataires expliquant qu’ils allaient obtenir l’argent.

De plus, les paiements se produisent tous en même temps, ce qui en fait une chose naturelle à publier sur les réseaux sociaux, où vos amis vivront la même chose et la trouveront pertinente.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le déploiement du crédit d’impôt pour enfants a été parfait. Le système d’inscription des personnes qui ne déclarent pas d’impôt était beaucoup trop difficile à utiliser. Mais le processus a été beaucoup plus accessible que la plupart des programmes gouvernementaux. Si quelque chose est un mème sur TikTok, il ne fait pratiquement pas partie de l’état submergé.

Comment les politiques peuvent créer de nouvelles circonscriptions

Précisément parce que l’expansion du crédit d’impôt pour enfants n’est pas très immergée, elle pourrait débloquer une dynamique politique qui lui permettrait de survivre au-delà de 2021. Cela aboutit à une idée puissante et intuitive de la science politique : le retour d’information sur les politiques.

Le politologue de Berkeley Paul Pierson, dans son livre classique de 1994 Dismantling the Welfare State? et l’article de 1996 « La nouvelle politique de l’État-providence » a démontré qu’une fois qu’une politique d’aide sociale est adoptée et que suffisamment de personnes qui en bénéficient en sont conscientes et capables de la défendre, cette politique peut être assez difficile à faire reculer.

“Les personnes qui reçoivent des prestations, elles vont réagir assez fortement à ce qui leur est retiré”, m’a dit Pierson en 2017, lorsque précisément cette dynamique empêchait les républicains d’abroger la loi sur les soins abordables. « Un contribuable paie pour beaucoup de choses et se soucie un peu de chaque chose, mais la personne qui reçoit les prestations s’en souciera énormément. »

Il y a des raisons de penser que cette dynamique s’est un peu refroidie ces dernières années, alors que les partis sont devenus plus intenses et polarisés sur le plan idéologique. Bien que la Loi sur les soins abordables n’ait pas été abrogée, en grande partie parce que sept républicains du Sénat n’étaient pas disposés à abroger l’extension de la couverture Medicaid de l’ACA, elle a quand même failli être abrogée, ce qui n’est jamais arrivé à des programmes antérieurs comme la sécurité sociale ou l’assurance-maladie.

Désormais, l’extension du crédit d’impôt pour enfants expirera dans un an. Compte tenu de son impact considérable sur la pauvreté des enfants, la rendre permanente devrait être une priorité pour les démocrates. Compte tenu de la polarisation du Congrès et de son biais de statu quo, il ne faut pas être trop confiant quant aux perspectives d’une expansion permanente.

Cela dit, une politique avec une base forte et vocale de bénéficiaires qui peuvent la défendre est une politique forte. Et, très sérieusement, les mèmes TikTok sur le crédit d’impôt pour enfants me donnent l’espoir que la politique construit ce genre de base de soutien. Regardez à quel point tous ces parents sont ravis – et pensez à quel point ils seraient furieux de se voir retirer ce soutien.