Les mémoires du bassiste d’Anthrax Frank Bello, “ Fathers, Brothers, And Sons ”, à paraître en octobre

Oiseau rare a fixé une date de sortie le 12 octobre pour “Pères, frères et fils: survivre à l’angoisse, à l’abandon et à l’anthrax” par ANTHRAX bassiste Frank Bello et Joel McIver. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste / chanteur Gene Simmons.

Bello, un membre de ANTHRAX depuis 1984, a vendu plus de dix millions d’albums, a parcouru le monde plus de fois qu’il ne veut en compter et a captivé le public des plus grandes scènes du monde. Son mémoire tant attendu serait une lecture captivante même si ses pages ne contenaient que des histoires sur sa vie en tant que musicien d’enregistrement et de tournée. Bien que ces histoires soient effectivement incluses – et vous épateront – Bello se concentre également sur des sujets plus profonds “Pères, frères et fils”. Une fois que vous aurez entendu l’histoire de sa vie, vous comprendrez pourquoi.

Né dans une famille de cinq personnes, Franc a grandi dans des circonstances difficiles. Son père a abandonné sa femme et ses enfants, et FrancLa mère de la mère a déplacé le ciel et la terre pour les nourrir et les éduquer. Laissé sans modèle masculin, Franc trouve son inspiration chez les bassistes de heavy metal, en suivant leur exemple et en se forçant une carrière ANTHRAX dès son adolescence – d’abord en tant que roadie, puis en tant que bassiste du groupe.

La célébrité internationale est venue Francdu milieu à la fin des années 1980, alors qu’il était encore au début de la vingtaine, mais la tragédie a frappé en 1996 lorsque son frère Anthony a été assassiné à New York. Bien que l’affaire ait été jugée, le meurtrier présumé a été libéré sans inculpation après qu’un témoin, intimidé par des éléments violents, ait retiré son témoignage.

Deux décennies plus tard, Franc est lui-même père d’un jeune fils. Comme beaucoup d’hommes qui ont grandi sans les conseils d’un père, il se pose des questions importantes sur la signification de la paternité et comment bien faire le travail. Telle est la sagesse qui “Pères, frères et fils” offre aux lecteurs.

Malgré la nature émotionnelle de ces sujets, “Pères, frères et fils” est une lecture amusante et divertissante. Un homme avec un sens aigu de l’humour et la perspective de savoir à quel point son histoire a été surréaliste, Franc ne prêche pas ou ne recherche pas la sympathie dans son livre. Au lieu de cela, il transmet simplement la sagesse acquise au cours d’une vie de turbulences, rendant hommage à ses proches d’une manière qui résonnera avec nous tous.

Dit Franc: “Je faisais partie d’une famille de cinq personnes, grandissant dans des circonstances difficiles. Lorsque mon père a décollé et nous a abandonnés, ma mère et ma famille ont déplacé le ciel et la terre pour nous nourrir et nous éduquer. Comme je n’avais pas de modèle masculin, je a trouvé l’inspiration – croyez-le ou non – les bassistes de heavy metal et a commencé à se forger une carrière avec ANTHRAX, d’abord en tant que guitariste, puis en tant que bassiste du groupe. Quand j’avais la vingtaine, ANTHRAX a connu un succès international, mais le toit s’est effondré à nouveau en 1996, lorsque mon frère a été assassiné. Et bien que l’affaire ait été jugée, le seul témoin du meurtrier a retiré sa déposition.

“J’écris ceci non pas pour que vous ressentiez de la sympathie pour moi, mais parce que, maintenant en tant que père d’un jeune fils, je m’interroge sur le sens de la paternité et comment bien faire le travail, quelque chose qui est si important pour moi pour mon fils . Telle est la sagesse que mon livre, ‘Pères, frères et fils’ plonge dans. C’est en fait une lecture amusante et divertissante; ce n’est pas de la prédication, et encore une fois, je ne recherche pas la sympathie. Je voulais simplement transmettre la sagesse que j’ai acquise au cours d’une vie de turbulences et en rendant hommage à mes proches d’une manière qui résonnera avec eux.

“C’est mon histoire.”

Pour pré-commander une copie, rendez-vous à cet endroit.