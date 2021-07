Les mémoires du prince Harry “ne seront pas la dernière” la fois qu’il raconte son histoire: “Je ne peux pas s’en empêcher” | Royale | Nouvelles

Le livre du prince Harry sortira ” plus tôt “, prédit un expert

Plus tôt ce mois-ci, le duc de Sussex a annoncé qu’il publierait un livre sur sa vie aux yeux du public, qui a été qualifié de “compte définitif” par son éditeur, Penguin Random House. Puis, la semaine dernière, des rapports ont révélé qu’Harry avait en fait signé un contrat de quatre livres et qu’au moins l’un d’entre eux serait publié après la mort de la reine. Cependant, son porte-parole a réfuté ces affirmations, les qualifiant de « fausses et diffamatoires ».

Pendant ce temps, il est également question que Meghan envisage de publier un livre sur le bien-être.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a déclaré qu’il était sûr que “nous ne connaissions pas toute l’histoire” et a fait valoir que, si les rapports des livres suivants sont vrais, ce sera “très, très controversé”.

Cela dit, il ne pensait pas que c’était “au-delà du domaine du possible” et a affirmé qu’il ne croyait pas que Harry s’en tiendrait au seul livre de sa vie.

LIRE LA SUITE: Jeremy Clarkson s’est moqué de Meghan Markle pour «avoir imaginé une vie de conte de fées»

Le livre du prince Harry ne sera pas la dernière fois qu’il racontera son histoire, affirme l’expert royal (Image: GETTY)

Meghan et Harry semblent déterminés à raconter leur histoire au monde (Image: GETTY)

Il a répertorié un flux d’autres médias dans lesquels Harry a tenté de présenter sa version de l’histoire, notamment un livre différent, un podcast, deux interviews télévisées et sa propre série sur la santé mentale.

M. Myers a dit : « Quoi ? Il va juste faire un livre et en rester là ? Je ne pense pas que ce sera le cas.

« Je ne pense pas qu’ils puissent s’aider eux-mêmes faute de publier leur histoire.

« Qu’avons-nous eu ? Nous avons eu Finding Freedom, le podcast, James Corden, quelques émissions d’Oprah et maintenant ce sera le compte rendu définitif de Harry.

Harry et Meghan ont discuté de leur histoire dans l’interview d’Oprah Winfrey (Image: Harpo Productions/ .)

“Je veux dire, ce ne sera pas la dernière, presque certainement.”

Trouver la liberté était un livre écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand et sorti en août de l’année dernière.

Il a été présenté comme le côté de l’histoire de Meghan et Harry en ce qui concerne leur brouille avec la famille royale.

Le couple a d’abord nié avoir quoi que ce soit à voir avec cela, mais Meghan a admis plus tard qu’elle avait autorisé un ami à parler aux auteurs.

A NE PAS MANQUER

Meghan et Harry exposés sur un coup voilé à Beatrice et Eugénie [REVEALED]

Le prince William et Kate ont été «offensés» par une blague sur le prince Harry [INSIGHT]

Adam Peaty a déclaré que la famille royale l’avait “motivé” pour la médaille d’or [QUOTE]

Le livre Finding Freedom a été présenté comme la version de l’histoire de Meghan et Harry (Image: GETTY)

Le prince Harry a ensuite fait une interview avec son ami James Corden, un segment léger dans lequel ils sont montés dans un bus à toit ouvert pour discuter de choses comme The Crown et le surnom de Meghan pour Harry, mais aussi des problèmes entourant le Megxit.

Le couple a ensuite fait une émission spéciale de deux heures sur CBS avec Oprah Winfrey dans laquelle ils ont correctement exploré les raisons de leur départ de The Firm.

Les allégations les plus choquantes faites dans cette interview concernaient des problèmes de race et de santé mentale, mais elles ont également été critiquées pour de nombreuses incohérences.

Le prince Harry a également créé la série documentaire “The Me You Can’t See” aux côtés d’Oprah pour AppleTV +, qui se concentre sur la santé mentale mais présente également Harry s’ouvrant sur ses propres expériences.

Le prince Harry “ne gagnera pas 20 millions de dollars” d’un expert en réclamations de livres

Harry est également apparu sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard dans lequel il a fait des commentaires sur sa famille qui étaient susceptibles d’être blessants, y compris des allégations de «douleur génétique» transmise par son père, le prince Charles et la reine avant lui.

M. Myers a déclaré que l’idée que Meghan publie un livre sur le bien-être n’était “ni ici ni là”, ajoutant qu’elle souhaitait “sans aucun doute” “tremper son orteil” dans le monde littéraire.

Meghan a déjà publié un livre pour enfants intitulé “The Bench”, inspiré de la relation de Harry avec leur fils Archie Harrison.

Cependant, l’expert royal a fait valoir que la publication de ces mémoires et potentiellement plus tard par Harry pourrait endommager sa relation avec sa famille de manière irréparable.

Il a dit : « Pourquoi diable vont-ils le vouloir là-bas ou même lui parler ?

“Vous savez que ce sont de vrais problèmes que lorsqu’il est là dans le giron – j’ai vu des commentaires au cours de la semaine selon lesquels William regrette apparemment d’avoir parlé à son frère lors des funérailles du prince Philip.

«Et vous pouvez bien imaginer cela parce que ‒ je veux dire, d’après ce que je comprends, tout le monde veut prendre une pause, le laisser à lui-même, ne pas réagir à chaque fois qu’il y a des rapports sur ce qu’il fait ou ne fait pas.

“Mais il est toujours logique de savoir pourquoi ils voudraient même le divertir si ces offres de livres sont vraies?”

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.