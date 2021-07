Les mémoires du prince Harry ne sont pas un “F * ck You” pour la famille royale

Donc, à présent, nous savons tous que le prince Harry a publié des mémoires sur sa vie à la fois sous et hors des projecteurs, n’est-ce pas? D’accord / j’ai hâte de le lire / le projeter directement dans mes yeux, etc. Et naturellement, la famille royale monte en flèche et suppose le pire – mais une source dit à Page Six que le duc de Sussex ne “considére pas” les mémoires comme un “f * ck you” pour sa famille, et qu’il dit simplement à son ” vérité »dans le livre.

Cependant, les initiés royaux ne semblent pas convaincus, l’un d’eux disant à Page Six :

« Sur quelle planète Harry pense-t-il que ce n’est pas un ‘f – k you’ pour la famille ?

Je veux dire… tout ce que fait Harry, c’est raconter son histoire ! Mais de toute façon, il a informé sa famille des mémoires, avec un porte-parole du duc de Sussex disant à Entertainment Tonight qu’il – comme l’a dit le média – « a récemment eu une conversation privée avec sa famille à propos du livre, “bien qu’il” ne soit pas censé obtenir l’autorisation du Palais pour un projet comme celui-ci. ”

Harry a également publié sa propre déclaration à propos du livre, disant “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

