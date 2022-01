Les mémoires du prince Harry « se retourneront fort » sur le duc de Sussex « Il va se heurter à un mur » | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry a annoncé l’année dernière son intention de publier un mémoire discutant des « hauts et des bas, des erreurs, des leçons apprises » dans sa vie jusqu’à présent. Le duc de Sussex a cependant été averti que la sortie du livre pourrait accentuer les tensions avec la famille royale et « se retourner contre lui ». L’expert en langage corporel Jesus Enrique Rosas a déclaré que les mémoires pourraient s’avérer être « une si mauvaise idée pour sa carrière » si tôt dans ses tentatives pour s’éloigner de la monarchie.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube The Body Language Guy, M. Roses a déclaré: « S’il mentionne à nouveau la santé mentale, et vous pouvez parier qu’il le fera, il va se heurter à un mur.

« Si vous êtes une célébrité et que vous écrivez des mémoires, c’est pour capitaliser sur le fait que vous avez des fans qui veulent savoir quelque chose de nouveau sur vous.

« Quelque chose de secret, quelque chose avec lequel vous luttez depuis des années.

« Mais Harry a le problème pas si petit que sa vie a été documentée depuis sa naissance. »

JUST IN: Déchirement du prince William: Duke tweete un rare hommage personnel au héros «inspirant»

Il a poursuivi: « Les sources officielles et non officielles ont laissé très peu de place à l’imagination.

« Harry lui-même a laissé très peu à l’imagination.

« Donc, la seule chose qui nous reste est le sujet de la santé mentale que Harry mentionne encore et encore depuis des années. »

Le prince Harry était un défenseur d’un meilleur débat sur la santé mentale bien avant de quitter la famille royale avec son épouse Meghan Markle en 2020.

LIRE LA SUITE: « Pas sur la lune » Meghan et Harry « cherchent à vendre » une maison californienne de 11 millions de livres sterling

« A quoi ça sert de penser à quelqu’un que tu as perdu et que tu ne reverras plus jamais ? »

Il a ajouté: « J’étais prêt à boire. J’étais prêt à prendre de la drogue. J’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir,

« J’étais tellement en colère contre ce qui lui est arrivé. Et le fait qu’il n’y ait pas eu de justice du tout. Rien n’est venu de là.

« Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel l’ont photographiée en train de mourir sur la banquette arrière de cette voiture. »

Le livre du duc de Sussex devrait sortir fin 2022.