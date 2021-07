Les mémoires du prince Harry seront un « livre de mensonges égocentrique » – les royalistes explosent dans un nouveau livre | Royale | Nouvelles

in

Les mémoires du duc de Sussex seront publiées par Penguin Random House fin 2022 et contiendront un souvenir « intime et sincère » de sa vie jusqu’à présent. L’accord de livre a rapporté au prince Harry environ 20 millions de livres selon le Times. La reine, le prince de Galles et le duc de Cambridge ont été informés très rapidement de l’annonce des mémoires de Harry, a rapporté le Telegraph.

Un énorme 95% des électeurs ont déclaré que le prince Harry ne devrait pas publier de mémoire révélateur, avec seulement 3% disant qu’il devrait et 2% ne sachant pas s’il devrait ou non, dans un sondage de 28 258 personnes organisé entre 11h30 le 20 juillet. et 15h le 22 juillet.

La majorité de ceux qui ont dit qu’il ne devrait pas publier les mémoires, représentant 89% de l’ensemble des participants, ont déclaré qu’ils pensaient que ses mémoires révéleraient plus de secrets sur la famille royale.

Un lecteur, une fille sensée, a déclaré que le livre de Harry “sera amer et vindicatif”, “Je ne m’intéresse pas à ce qu’il a à dire sur quoi que ce soit à cause de la façon honteuse dont il a traité sa famille”, ont-ils poursuivi.

Un autre lecteur, Tunnicliffe, a déclaré que les mémoires seraient simplement un « livre de mensonges ».

Lorsqu’on leur a demandé s’ils liraient les mémoires de Harry, 93% des lecteurs d’Express.co.uk ont ​​répondu qu’ils ne le feraient pas. Cela signifie qu’environ 550 personnes ont déclaré qu’elles ne pensaient pas qu’Harry devrait publier les mémoires mais n’ont pas dit qu’elles ne les liraient pas.

Le lecteur VHP a dit : « Pourquoi acheter un livre sur un gamin pleurnicheur égocentrique, parce que c’est ce qu’il est devenu. Il voulait de l’intimité et vivre sa vie sans intrusion, mais il a fait tout le contraire.

Les chiffres produits en interrogeant nos lecteurs ne reflètent pas les prévisions des ventes de livres du prince Harry.

Internet bourdonne d’hypothèses selon lesquelles l’autobiographie de Royal battra A promise Land de l’ex-président Barack Obama, qui s’est vendu à plus de 890 000 exemplaires le jour de sa sortie. Certains prédisent même qu’il battra Becoming de Michelle Obama, qui s’est vendu à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde.