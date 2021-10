Les Memphis Grizzlies de Ja Morant battent les Golden State Warriors

Première défaite de la saison Guerriers de l’État de Golde après avoir commencé l’année avec quatre victoires consécutives. Los de la Bahía a perdu vingt points d’avance sur Grizzlis de Memphis et ils ont fini par abandonner dans les prolongations après quelques dernières minutes du duel en proie à des pertes et des ratés au lancement.

Entre les deux dernières minutes du temps réglementaire et les cinq de la prolongation les Warriors n’ont marqué que trois points, qui ont fini par céder à la poussée des Grizzlies (104-101). Ja morant Il a de nouveau démontré son grand niveau et a terminé le duel avec 30 points (11 sur 22 en placement), 5 passes et 4 interceptions. Desmond Bane est allé à 19 points et Jaren Jackson a contribué 15 points. Le Canarien Santi Aldama, qui venait de faire ses débuts le matin précédent, n’avait pas de minutes.

GIMMIE QUE @ KyleAnderson5 pic.twitter.com/81hPvGQ9H2 – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 29 octobre 2021

Perdu sans Curry

Stephen Curry il a joué 41 minutes hier et, malgré tout, Steve Kerr a été interrogé sur la raison pour laquelle sa star avait mis du temps à entrer sur le terrain au quatrième quart. Il a été clair, il avait joué 19 minutes en première mi-temps, et doit gérer ses efforts. Il ne se peut pas que les Warriors aient 20 avec Curry stellaire et que le reste de l’équipe ne soit pas en mesure de gérer l’avantage. Curry a mal fini le duel, manquant de nombreux triples. Pourtant, il a été le meilleur du duel avec 36 points, 7 triplés, 8 passes et +12 pour ceux de la Baie avec lui en piste. Wiggins a contribué 16 points et Lee est monté à 14. Première défaite de Golden State, qui malgré tout continue de maintenir ses bons sentiments.