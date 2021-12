Les Memphis Grizzlies prolongent leur séquence et les Utah Jazz sont surpris par les Spurs

La lutte pour la troisième place de la Conférence Ouest se poursuit et Grizzly de Memphis a donné un coup pour gagner Rois de Sacramento pour 105-124, dans une nouvelle exposition collective de basket-ball et défensive dans laquelle Desmonde Bane et Dillon Brooks ont été les plus remarquables, remportant la dixième victoire en onze matchs sans leur star Morant. Ils gagnent du terrain pour Jazz de l’Utah, qui s’est heurté à des San Antonio Spurs dans lequel le triple-double de Dejounte Murray, cinquième de son compte privé cette saison, ainsi qu’avec le succès de Keldon Johnson et Derrick White. Les Texans ont gagné par 126-128.

