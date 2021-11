LES MENACES CONTINUENT : LES ALLEMANDS SERONT « VACCINÉS, GUÉRIS OU MORTS » D’ICI LA FIN DE L’HIVER

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Les dirigeants continuent de menacer les esclaves. Ils ont besoin de 100% de conformité dans leur escroquerie de vaccination de masse et tout ce qui leur reste, ce sont des menaces, car les gens continuent de refuser.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que tout le monde serait immunisé ou succomberait au coronavirus dans les prochains mois alors qu’il exhortait le public à se faire vacciner. « Probablement d’ici la fin de cet hiver, comme on le dit parfois avec cynisme, à peu près tout le monde en Allemagne sera vacciné, guéri ou mort », a déclaré Spahn lundi, selon un rapport de RT.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Résister à la tyrannie dépend du courage de ne pas se conformer

C’est, bien sûr, la plus vide des menaces. Nous avons vu que COVID n’est rien de plus qu’un rhume ou une grippe qu’ils utilisent pour injecter l’ensemble de l’humanité. Donc, à moins qu’ils ne déchaînent quelque chose d’incroyablement sinistre et ne causent réellement des dommages aux gens, ce type se révélera bien assez tôt comme un menteur. Mais un autre tyran dit maintenant à ceux qui continuent de refuser les tirs qu’ils mourront.

Une rhétorique similaire a récemment été utilisée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. S’adressant à la radio Kossuth vendredi, il s’en est pris aux anti-vaccins, les qualifiant de menace et disant qu’ils « se rendront compte qu’ils seront soit vaccinés, soit mourront ».

La campagne de peur continuera et l’escroquerie ne cessera pas tant que les dirigeants n’auront pas obtenu gain de cause, ou que nous nous réveillons tous à ce qui se passe et supprimons définitivement l’autorité et l’esclavage de cette planète.

Classe de décision : l’arnaque ne prendra pas fin tant que le MONDE ENTIER ne sera pas vacciné

La peur ne s’arrête jamais ! Les Allemands auront un « vraiment terrible Noël » s’ils n’obéissent pas

Non seulement ils amplifient la peur, rendant ces injections obligatoires, mais ils disent maintenant que vous devez recevoir une troisième injection. Si vous pensez que ça s’arrête à un troisième coup, vous êtes délirant.

« Au final, tout le monde devra se faire vacciner ; même les anti-vaccins se rendront compte qu’ils seront soit vaccinés, soit mourront. Donc, j’exhorte tout le monde à saisir cette opportunité », a déclaré Orban. « La seule chose qui nous protège du virus est la vaccination. Et l’on constate désormais aussi, du moins les experts sont unanimes à le dire, que quatre à six mois après la seconde vaccination, le pouvoir protecteur du vaccin s’affaiblit. Par conséquent, une troisième vaccination est justifiée, » il a dit.

Que diable ont-ils prévu ? Cela ne sonne pas bien, les amis. Restez vigilant et conscient de ce que ces sociopathes n’arrêtent pas de dire. Ils n’abandonneront pas. Pour une raison quelconque, leur programme du Nouvel Ordre Mondial exige qu’une grande majorité de la population se conforme à ces tirs.

Lire la suite @ SHTFPlan.com