Les menaces de météorites ne viennent pas de la ceinture d’astéroïdes

12/06/2021 à 10:00 CEST

Une étude de la pluie de météorites depuis l’espace sur notre planète au cours des 500 derniers millions d’années a révélé qu’une seule des 70 plus grosses collisions ayant eu lieu dans la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter a généré une augmentation significative du flux de météorites vers la Terre. . La recherche, menée à l’Université de Lund en Suède, pourrait aider à comprendre quels types d’objets peuvent entrer en collision avec la Terre et d’où ils viennent.

La ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter est un disque dans lequel tournent des corps célestes touchés par de fortes collisions autour du Soleil. Dans ces collisions, la matière qui est libérée prend différentes destinations : une partie de ces roches spatiales atteint la Terre.

Environ 2 000 météorites atteignent la surface de la Terre chaque année, tandis que les chercheurs ont pu identifier près de 63 000 roches spatiales à ce jour. D’où vient cette matière extraterrestre qui atteint notre planète ? Quels événements déterminent le flux des météorites ?

Jusqu’à présent, les théories dominantes indiquaient que le flux de météorites vers la Terre était directement lié à des événements dramatiques dans la ceinture d’astéroïdes. Selon ces hypothèses, les météorites qui ont frappé notre planète provenaient principalement de collisions gigantesques réalisées dans le disque situé entre Mars et Jupiter.

Des roches qui parlent du cosmos et de son passé

Désormais, la nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) contredit les positions actuelles sur la question. Selon un communiqué de presse, une seule des plus grosses collisions enregistrées dans la ceinture d’astéroïdes au cours des 500 derniers millions d’années a produit une augmentation significative du nombre de météorites frappant la Terre.

Après avoir soigneusement suivi le flux de météorites vers notre planète au cours de la période indiquée, les chercheurs ont conclu que les énormes collisions dans la ceinture d’astéroïdes ne seraient pas si importantes. Apparemment, un phénomène encore inexpliqué fait que la plupart des roches restent dans la ceinture d’astéroïdes.

Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ? En principe, ils ont dissous dans de l’acide dix tonnes de roches sédimentaires situées sur d’anciens fonds marins : les sédiments préservent des restes de météorites qui ont impacté à un moment donné la Terre, et renseignent sur la période historique au cours de laquelle l’impact a eu lieu.

En dissolvant les sédiments, les scientifiques peuvent obtenir des grains microscopiques de oxyde de chrome, un minéral présent dans les météorites qui n’est pas affecté par le passage du temps. L’observation de ces grains fonctionne comme une fenêtre sur le passé : les chercheurs ont trouvé des données de 15 périodes historiques au cours des 500 derniers millions d’années.

Sujet connexe : Les astéroïdes transforment le système solaire en table de billard.

Un événement extraordinaire unique

Après avoir analysé près de 10 000 météorites, ils ont conclu que le flux de la ceinture d’astéroïdes était stable : seulement une collision survenue il y a 466 millions d’années a marqué une rupture majeure dans la quantité de météorites provenant de cette source.

Dans cette situation spécifique, le flux de météorites a considérablement augmenté et il a été constaté que 99% des impacts étaient une conséquence de cet événement. Bien que le taux ait ralenti après environ 40 millions d’années, même aujourd’hui, des météorites continuent d’arriver de cette partie spécifique de la ceinture d’astéroïdes.

En résumé, les chercheurs pensent que les conclusions tirées peuvent fonctionner comme une contribution transcendante pour découvrir l’origine des météorites qui atteignent la Terre et évaluer son degré de dangerosité. A cet égard, ils ont indiqué qu’aucune menace ne peut être ignorée : l’impact futur d’une petite météorite en mer, à proximité d’une zone peuplée, pourrait potentiellement générer des résultats catastrophiques.

Référence

Désintégrations d’astéroïdes et livraison de météorites sur Terre au cours des 500 derniers millions d’années. Fredrik Terfelt et Birger Schmitz. PNAS (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1073/pnas.2020977118

Photo : reconstitution artistique d’un secteur de la ceinture d’astéroïdes situé entre Mars et Jupiter. Crédit : Pablo Carlos Budassi dans Creative Commons.