Les menaces de TikTok forcent des écoles à travers les États-Unis à fermer et à renforcer la sécurité

Une nouvelle tendance présumée sur TikTok entraîne la fermeture et l’annulation des cours d’écoles à travers les États-Unis pour aujourd’hui, vendredi 17 décembre. Comme le rapporte The Verge, les districts scolaires de Californie, du Texas, du Minnesota et du Missouri ont tous annoncé leur intention de fermer vendredi en raison de menaces de violence proférées sur TikTok. Les forces de l’ordre et les autorités locales affirment cependant qu’elles n’ont pas identifié de menaces spécifiques ou crédibles dans la plupart de ces situations.

The Verge détaille la situation sur TikTok :

Les rapports de menaces sur TikTok peuvent se perpétuer. Les vidéos publiées sur TikTok avertissent les autres qu’ils devraient quitter l’école le 17 décembre en raison de prétendues menaces de tirs ou d’attentats à la bombe, qui semblent avoir incité d’autres à créer des vidéos similaires. Et maintenant que les écoles annulent les cours en réponse à ces menaces supposées, une nouvelle vague de vidéos est apparue avec des avertissements supplémentaires basés à la fois sur les allégations supposées et les annulations réelles et factuelles de certaines classes scolaires.

Pour sa part, TikTok dit qu’il travaille avec les forces de l’ordre pour enquêter sur les allégations, mais qu’il n’a « pas trouvé de preuves de telles menaces provenant ou se propageant » via sa plate-forme.

Les détails ici sont un peu obscurs et il y a « peu de preuves que les menaces sont crédibles ». Au lieu de cela, les districts scolaires disent qu’ils ont été mis au courant d’une « tendance faisant référence à la possibilité de tirs ou d’attentats à la bombe le 17 décembre ». Dans la plupart de ces cas, sinon dans tous, il ne semble pas qu’il y ait une menace spécifique envers des écoles spécifiques, mais plutôt des menaces générales de violence envers les écoles en général.

Un district scolaire de Little Falls, dans le Minnesota, a choisi d’annuler les cours vendredi après avoir été informé par le ministère de la Sécurité publique de l’État d’«une tendance TikTok qui a émergé ciblant le vendredi 17 décembre, comme une journée de menaces de tirs et d’attentats à la bombe dans les écoles. » Selon un article publié sur le site Web des écoles communautaires de Little Falls, les forces de l’ordre ont déterminé via des entretiens que Little Falls était « spécifiquement identifié dans un article TikTok lié à cette menace », contrairement à d’autres écoles et districts scolaires qui pensent qu’ils n’ont pas été spécifiquement nommés.

Et comme le souligne The Verge, ce n’est malheureusement pas la première fois que des publications virales sur TikTok mettent les écoles et les enseignants en danger. L’année dernière seulement, il y a eu un défi « gifler l’enseignant » qui est devenu viral sur TikTok et s’est avéré être faux, ainsi que la tendance qui a encouragé les enfants à voler et à endommager les biens de l’école.

