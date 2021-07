Les menaces existantes et les moyens de les éviter (entretien) Crypto nouveaux médias

[Featured Content]

Les prêts flash sont un outil de prêt financier innovant qui a un grand impact sur le monde de la finance. Pour la première fois, les prêts n’ont pas besoin de garanties, et les emprunteurs et les prêteurs ne supportent aucun risque financier lorsqu’ils s’engagent dans des opérations de prêt.

Un tel environnement sans confiance est obtenu grâce à l’utilisation des technologies blockchain, car tout le cycle d’un prêt flash est mis en œuvre sur un réseau décentralisé. Dans la finance décentralisée ou DeFi, les prêteurs fournissent leurs fonds pour des prêts à des arbitragistes, qui les récompensent avec un petit pourcentage des bénéfices générés par les transactions rentables. Si la transaction n’est pas rentable, le prêt flash est simplement annulé et la transaction est enregistrée comme non exécutée.

Sur les plateformes de prêt instantané, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions avec n’importe quel montant de crypto-monnaies sans même les posséder et recevoir un pourcentage des transactions rentables. Mais la situation des prêts flash est-elle vraiment si attrayante, et l’ensemble du processus est-il vraiment si transparent et sécurisé ?

Les lecteurs ont probablement déjà entendu parler d’un certain nombre d’attaques scandaleuses contre les plateformes de prêt flash. En recourant à des attaques audacieuses, les parties malveillantes ont réussi à retirer des actifs d’une valeur de plus de 7,2 millions de dollars de l’échange décentralisé BurgerSwap.

En septembre 2020, un pirate informatique inconnu a retiré 15 millions de dollars du projet Eminence DeFi, créé par André Cronje – le fondateur du populaire Yearn. financer le protocole financier décentralisé. Le plus grand piratage de prêt flash en 2021 s’est produit en février dernier lorsque le protocole Alpha Homora a été drainé à l’aide d’Iron Bank, la plate-forme de prêt de Cream.

L’effet combiné de ces piratages et pertes affecte durement la réputation du secteur DeFi et détériore la confiance que les utilisateurs lui accordent.

Pourquoi le système de prêts flash est-il si attractif et en même temps si vulnérable aux attaques des cybercriminels ? Quelles sont les perspectives du marché des prêts flash ? Nous avons trouvé toutes les réponses à ces questions et à bien d’autres dans une interview avec le PDG d’Equalizer Finance Iulian Nita.

Depuis combien d’années êtes-vous dans la fintech ? Pourquoi avoir choisi DeFi comme axe de développement ?

« Je travaille dans l’écosystème fintech depuis plus de 5 ans, profitant de chaque instant et découvrant de nouveaux défis chaque jour. J’ai choisi le marché DeFi parce que je crois en son potentiel de rupture. Je crois que DeFi est le premier cas d’utilisation réel de la technologie blockchain et des contrats intelligents. Je suis très convaincu que le marché DeFi est là pour rester et nous ne sommes qu’au début d’un voyage incroyable.

Il y a trois ans, j’ai décidé de déplacer mon intérêt professionnel du système financier classique vers la finance décentralisée, car je crois fermement en cette technologie puissante qui aura certainement un grand impact social et économique.

J’ai commencé à réaliser que la vie peut être meilleure sans les banques et les institutions financières qui jouent le rôle d’intermédiaires. Nous devenons une nation sans banque ! Nous construisons la révolution décentralisée et le grand changement est inévitable. »

Cette année, vous avez commencé à développer une plateforme multi-chaînes de prêts flash. Un projet d’envergure ! Il y a tellement de buzz et de confusion autour des prêts flash. Qu’est-ce qui vous a motivé à démarrer votre projet, compte tenu de tout cela ?

« Les prêts flash sont une fonctionnalité incroyable disponible uniquement sur la blockchain, ce qui n’est pas possible dans l’espace financier centralisé. Ils sont uniques et possibles uniquement grâce aux capacités des contrats intelligents.

Après avoir analysé l’état actuel du marché des prêts flash, j’ai découvert que son volume mensuel dépassait 1 milliard de dollars. En approfondissant les données disponibles, j’ai découvert que la principale utilisation des prêts flash est l’arbitrage, un composant incontournable sur le marché de la finance décentralisée.

Ayant un cas d’utilisation clair, une taille de marché énorme et une augmentation exponentielle de l’écosystème DeFi, j’ai concrétisé l’idée commerciale d’avoir un marché de prêt flash professionnel, multi-chaînes et dédié, comme élément constitutif d’un marché DeFi fiable . “

Les attaques de pirates ont gravement terni la réputation des prêts DeFi et flash. Quelles sont les principales vulnérabilités des prêts flash ? Où sont les risques réels et où sont-ils exagérés ?

« Il est vrai que les médias ne publient que des informations concernant l’aspect négatif des prêts flash, comme étant utilisés pour des attaques. La vérité est que ces attaques se produisent non pas à cause de l’existence de prêts flash, mais parce que les protocoles attaqués présentent une vulnérabilité dans leur conception.

Nous voulons changer cette perception négative et montrer que les prêts flash sont un outil très utile qui est nécessaire dans l’espace DeFi. Nous nous concentrons sur la conception du protocole de manière à ce qu’il ne devienne pas un vecteur d’attaques, mais devienne une plate-forme qui permettra aux prêteurs et aux emprunteurs de profiter des nombreuses opportunités déjà disponibles sur le marché DeFi.

Quels sont les moyens de surmonter les vulnérabilités des prêts flash ? Est-il possible d’éviter ou de minimiser la menace ?

« Il est clair que les prêts flash existent déjà et sont là pour rester. Ils ont de nombreux cas d’utilisation positifs qui sont nécessaires sur les marchés décentralisés, comme l’arbitrage, l’échange de garanties, le rééquilibrage de portefeuille, les liquidations et les autoliquidations. Par conséquent, nous devons apprendre à les accepter et à concevoir ou reconcevoir les protocoles DeFi d’une manière qui limite le risque. De nombreux protocoles sur le marché DeFi ont déjà appliqué des mises à jour pour éliminer les vulnérabilités des prêts flash. Limiter la taille d’un prêt flash ou décaler la validation de la transaction au bloc suivant sont quelques moyens d’éviter les menaces.

Si l’utilisateur décide d’utiliser cet instrument financier attractif, que doit-il rechercher lors du choix d’une plateforme ? Par exemple, comment l’égaliseur est-il « protégé » ?

« La plateforme Equalizer est une place de marché, c’est-à-dire qu’elle compte deux catégories d’utilisateurs :

Les fournisseurs de liquidités sont des utilisateurs qui peuvent placer leurs actifs cryptographiques dans les coffres-forts répertoriés et recevoir des revenus passifs provenant des frais générés par le service de prêt flash. De plus, un programme d’agriculture de rendement sera également déployé pour les coffres sélectionnés qui récompenseront les fournisseurs de liquidités à long terme avec des jetons EQZ. Tous les actifs des utilisateurs sont entièrement protégés par le contrat intelligent qui est audité par une société d’audit fiable. En plus de cela, un programme d’assurance supplémentaire sera également disponible. Ainsi, les prêteurs ont la possibilité de mettre leur capital à l’œuvre sans aucun risque et, surtout, sans perte éphémère.

Les emprunteurs sont des utilisateurs qui s’engagent dans des stratégies d’arbitrage et de trading et ont la possibilité d’utiliser un service de prêt flash dédié qui présente des avantages évidents par rapport à ses concurrents. Cela comprend les frais les plus bas du marché, des interfaces standard et open source basées sur EIP-3156, les frais de gaz les plus bas pour les transactions, la plus large gamme de jetons parmi lesquels choisir, ainsi qu’une infrastructure évolutive et multi-chaînes. Il n’y a aucun risque pour les emprunteurs, car le principe de base des prêts flash stipule qu’une transaction qui n’est pas assez rentable pour rembourser l’actif emprunté sera annulée et toutes les opérations annulées. Alors, essayez-le, vous n’avez rien à perdre !

Cela semble trop beau pour être vrai. Alors, où est le piège ? Les vrais bénéfices proviennent des meilleures stratégies de trading d’arbitrage ! »

Les prêts flash ont-ils jamais une chance de devenir un instrument financier totalement sécurisé à l’avenir, ou les utilisateurs devraient-ils toujours être prêts à risquer leurs propres fonds en les fournissant à l’un ou l’autre protocole ? Quelles sont vos prédictions ?

«Je pense que les prêts flash sont l’instrument financier le plus sûr du marché DeFi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les prêts flash permettent à quiconque d’emprunter n’importe quel montant instantanément et facilement sans aucune garantie nécessaire, mais uniquement si ce montant est remis dans le coffre-fort dans le même bloc. Si cela ne se produit pas, toute la transaction est annulée et toutes les opérations exécutées jusqu’à ce point sont annulées. Cela garantit la sécurité des fonds dans les coffres et la sécurité de la transaction. Si la transaction est rentable, elle sera exécutée avec succès. Si la transaction n’est pas rentable, elle sera annulée.

Je suis convaincu que le marché des prêts flash continuera de croître en parallèle avec le marché DeFi. Comme je l’ai déjà dit, les opérations telles que l’arbitrage, les liquidations, l’échange de garanties et le rééquilibrage de portefeuille sont une nécessité sur le marché DeFi, pas une astuce. C’est pourquoi l’objectif d’Equalizer est d’égaliser les marchés de l’écosystème financier décentralisé en créant le tout premier marché dédié aux prêts flash.

Pour plus d’informations, consultez notre plateforme et tirez vos propres conclusions sur les prêts flash.

