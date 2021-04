Les menaces sur le thème de Covid-19 augmentent: McAfee voit les détections de cyber-attaques augmenter de 114% au quatrième trimestre 2020

Les incidents liés à de nouvelles vulnérabilités ont augmenté de 100% au quatrième trimestre, les logiciels malveillants et les attaques ciblées ont augmenté chacun de 43% et les détournements de comptes ont augmenté de 30%.

Alors que les entreprises du monde entier s’adaptaient à un nombre sans précédent d’employés travaillant à domicile, les cybercriminels ont travaillé fébrilement pour lancer des attaques sur le thème de Covid-19 contre une main-d’œuvre confrontée aux restrictions pandémiques et aux vulnérabilités potentielles de la sécurité des appareils distants et de la bande passante. Alors que la pandémie commençait à exploser dans le monde, la société de sécurité informatique McAfee a enregistré une augmentation de 605% au deuxième trimestre 2020. Ces attaques ont à nouveau augmenté de 240% au troisième trimestre et de 114% au quatrième trimestre.

Récemment, McAfee a publié son rapport sur les menaces: avril 2021, examinant l’activité cybercriminelle liée aux logiciels malveillants et l’évolution des cybermenaces au cours des troisième et quatrième trimestres 2020. Au quatrième trimestre, McAfee Labs a observé une moyenne de 648 menaces par minute, soit une augmentation de 60 menaces par minute (10%) au troisième trimestre. Les deux trimestres ont également vu les détections de cyber-attaques liées à Covid-19 augmenter de 240% au troisième trimestre et de 114% au quatrième trimestre, tandis que les menaces Powershell ont de nouveau bondi de 208% en raison de l’augmentation continue de l’activité des logiciels malveillants de Donoff.

«Le monde – et les entreprises – se sont ajustés au milieu des restrictions pandémiques et des défis persistants du travail à distance, tandis que les menaces de sécurité ont continué à évoluer en complexité et en volume», a déclaré Raj Samani, chercheur en chef chez McAfee. «Bien qu’un grand pourcentage d’employés soit devenu plus compétent et plus productif dans le travail à distance, les entreprises ont enduré des campagnes plus opportunistes liées à Covid-19 parmi une nouvelle distribution de stratagèmes de mauvais acteurs. En outre, les ransomwares et les malwares ciblant les vulnérabilités dans les applications et processus liés au travail étaient actifs et restent des menaces dangereuses capables de prendre le contrôle des réseaux et des données, tout en coûtant des millions en actifs et en coûts de récupération. »

McAfee a suivi une augmentation de 100% des cyberincidents signalés publiquement ciblant le secteur de la technologie au cours du quatrième trimestre de 2020. Les incidents signalés dans le secteur public ont augmenté de 93% au cours de la même période. Les logiciels malveillants ont été la cause la plus signalée d’incidents de sécurité au quatrième trimestre, suivis des détournements de compte, des attaques ciblées et des vulnérabilités. Les incidents liés à de nouvelles vulnérabilités ont augmenté de 100% au quatrième trimestre, les logiciels malveillants et les attaques ciblées ont augmenté chacun de 43% et les détournements de comptes ont augmenté de 30%.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.