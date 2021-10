Les Mendoza reviennent ensemble – AS.com

Natxo et Fran Mendoza sont de retour. Les deux frères, âgés de 40 et 24 ans, se partagent l’affiche ce vendredi à l’Iradier Arena de Vitoria. Ce sera quelque chose de spécial pour eux deux, car ils ne se sont jamais rencontrés en tant que boxeurs professionnels.. Comme si cela ne suffisait pas, le benjamin de la saga, KatoIl sera également sur le ring, le cas échéant pour disputer un match amateur. Le père des frères est entraîneur de boxe et cela a marqué l’avenir de ses enfants.

Natxo (43-14-3, 27 KO) de retour sur le ring après trois ans. La dernière fois qu’il était sur scène, c’était en octobre 2018, lorsqu’il a affronté Jonathan Alonso pour le Superlight Nacional, un combat qu’il a perdu. Il a été champion d’Espagne à deux reprises et a affronté les meilleurs de la division en Espagne et à l’étranger. Vendredi, il boxera contre l’expérimenté Hermin Isava.

Pour sa part, Fran (11-0, 6 KO) disputera son deuxième combat en 2021. Il est revenu à l’action en mars et cherche désormais à continuer à tourner pour un 2022 qui s’annonce très bien pour la promesse d’Euskobox. Avec sa jeunesse et son palmarès, les premiers titres se doivent d’être proches. En plus du Mendoza, aussi Abdellatiff Zouhari ‘Tetef’ boxera, qui disputera son troisième combat professionnel après avoir fait ses débuts en octobre 2020.