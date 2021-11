Les mensonges de Giuliani et Trump ont causé mes deux crises cardiaques selon un responsable des élections de l’AP

Le soir des élections, Donald Trump pensait avoir été réélu. Mais ensuite, le mirage rouge a commencé à disparaître, les bulletins de vote par correspondance ont été comptés. En fin de compte, Joe Biden a remporté le collège électoral avec la même marge que Trump et a récolté plus de 7 millions de voix supplémentaires.

BEDMINSTER TOWNSHIP, NJ – 20 NOVEMBRE : (de gauche à droite) L’ancien maire de New York Rudy Giuliani se tient avec le président élu Donald Trump avant leur réunion au Trump International Golf Club, le 20 novembre 2016 à Bedminster Township, New Jersey. Trump et son équipe de transition sont en train de pourvoir le cabinet et d’autres postes de haut niveau pour la nouvelle administration. (Photo de Drew Angerer/.)

Trump, bien sûr, comptait accepter la défaite. Il a donc dépêché son avocat personnel Rudy Giuliani pour contester les résultats. L’ancien maire de New York a effectué une tournée humiliante de fraude électorale qui n’a rien donné. Et les mensonges racontés par Giuliani et Trump, dit un responsable des élections en Pennsylvanie, lui ont causé deux crises cardiaques.

James Savage, est un gardien d’entrepôt de machines à voter dans le comté de Delaware. Il a déposé une plainte contre les deux hommes, affirmant qu’ils ont assassiné son personnage.

La poursuite se lit en partie : « Malgré la connaissance de l’impossibilité de telles réclamations et/ou insinuations, [Trump and his supporters] diffusé, republié et diffusé ces allégations et/ou insinuations outrageusement diffamatoires. Le soumettre [Savage] à des menaces de violence physique et [him] souffrir… deux crises cardiaques.

L’allégation se poursuit : « En raison des déclarations sciemment fausses des défendeurs, M. Savage et sa famille ont été la cible de menaces et d’intimidations, y compris sur son lieu de travail et/ou à son domicile.

