Les mensonges de Trump se déchirent dans une interview à Fox News, avec le sénateur Trumper Rick Scott

L’animateur de Fox Chris Wallace a récemment posé une question très difficile au sénateur du GOP de Floride, Rick Scott. Si les déficits et la dette sont si importants pour l’économie américaine, pourquoi les républicains soutiennent-ils des réductions d’impôts pour les riches qui ne sont pas payées par des réductions de dépenses égales ?

Lorsque Scott s’est longuement exprimé dans l’émission de Wallace sur l’inflation et les déficits, Wallace l’a coupé court. Notant que Scott avait voté contre le projet de loi sur les infrastructures sur la base d’un déficit accru, il a dénoncé l’hypocrisie :

Sénateur, vous parlez de vivre selon vos moyens, vous parlez de dette, vous parlez de déficits. Les réductions d’impôts de Trump qui ont été adoptées en 2017, l’année avant votre élection au Sénat, sont estimées par le Congressional Budget Office qu’elles vont augmenter le déficit de plus de 2 000 milliards de dollars sur 11 ans. Alors faut-il annuler les baisses d’impôts de Trump ?

Scott n’avait absolument aucune réponse à lui donner, si ce n’est de répéter qu’il n’avait aucune intention d’augmenter les impôts de qui que ce soit. Ce n’est évidemment pas ce que fait l’abrogation des réductions d’impôt. Il remet simplement les impôts au niveau où ils étaient avant l’adoption des coupes paralysantes pour l’économie.

Le sénateur Scott n’a pas cessé de parler de la difficulté de sa famille à mettre de la nourriture sur la table et du fait que le gouvernement devrait apprendre à « vivre selon nos moyens ». C’est une expression couramment utilisée par les riches pour critiquer les pauvres pour leur propre situation économique, comme s’ils sortaient et achetaient le dernier iPhone au lieu de vêtements d’école pour leurs enfants.

Mais ce genre de rhétorique ne s’applique pas au gouvernement fédéral. Les dépenses déficitaires peuvent en fait être utilisées par le gouvernement comme un outil pour augmenter les revenus futurs, ce que l’achat de parfum avec une carte de crédit presque au maximum ne peut tout simplement pas faire.

Le fait est, Rick, qu’on ne peut pas parler d’économiser de l’argent en ne dépensant pas dans l’infrastructure alors qu’on s’en débarrasse en accordant une réduction d’impôt aux ultra-riches. Il n’y a pas de conversation sur le déficit qui puisse à juste titre ignorer le fait de ne pas faire payer aux riches leur juste part.

Regardez l’intégralité de leur échange ici :

