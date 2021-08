du fil du 21e siècle :

Note de la rédaction : bien que nous soyons sceptiques quant aux affirmations du gouvernement, des médias et des professionnels de la santé concernant l’émergence d’une prétendue souche « Delta Variant » du « nouveau » coronavirus, nous avons néanmoins publié cet article du Dr Mercola car il contient un certain nombre de points argumentatifs importants concernant les allégations sauvages faites par le gouvernement et les médias grand public selon lesquelles le monde est actuellement en proie à une « pandémie des non vaccinés ». De telles affirmations ne résistent même pas à l’évaluation la plus élémentaire des données officielles publiées par le gouvernement lui-même. Par conséquent, nous avons republié cet article dans son intégralité afin que nos lecteurs puissent décider eux-mêmes de ce qu’est « La Science ».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/



Par le Dr Joseph Mercola

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la Maison Blanche et la plupart des médias grand public, ce que nous avons maintenant est une « pandémie des non vaccinés ».1

Selon le récit officiel, 99% des décès dus au COVID-19 et 95% des hospitalisations liées au COVID se produisent parmi les non vaccinés. Lors d’un point de presse du 16 juillet 2021 à la Maison Blanche2, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a affirmé que « plus de 97 % des personnes qui entrent actuellement à l’hôpital ne sont pas vaccinées ».

Mais comme l’a rapporté la présentatrice de Fox News Laura Ingraham sur “The Ingraham Angle”, “cette statistique est grossièrement trompeuse”3 et dans une déclaration vidéo du 5 août 2021, Walensky a révélé par inadvertance comment cette statistique de 95% à 99% a été créée.

Manipulation de données grossièrement trompeuse

En fin de compte, pour atteindre ces statistiques, le CDC a inclus des données d’hospitalisation et de mortalité de janvier à juin 2021. Il n’inclut pas de données plus récentes ou de données liées à la variante Delta, qui est désormais la souche la plus répandue en circulation. Le problème est que la grande majorité de la population des États-Unis n’était pas vaccinée pendant cette période.

Le 1er janvier 2021, seulement 0,5% de la population américaine avait reçu un vaccin COVID. À la mi-avril, on estime que 31 % avaient reçu une ou plusieurs injections,4 et au 15 juin, 48,7 % étaient complètement « vaccinés ».5 Gardez à l’esprit que vous n’êtes « complètement vacciné » que deux semaines après votre deuxième dose (dans le cas de Pfizer ou Moderna), qui est administrée six semaines après votre première injection. C’est selon le CDC.6

Ainsi, ceux qui reçoivent une dose initiale en juin, par exemple, ne seront « complètement vaccinés » que huit semaines plus tard, parfois en juillet ou en août.

En utilisant des statistiques d’une période où les États-Unis dans leur ensemble étaient en grande partie non vaccinés, le CDC prétend maintenant que nous sommes dans une « pandémie des non vaccinés », dans le but de diaboliser ceux qui n’ont toujours pas accepté de recevoir ce gène expérimental. injection de modifications.

La pression sélective favorise l’émergence de nouvelles variantes

Voici ce que le Dr Byram Bridle, immunologiste viral canadien et chercheur en vaccins, a dit à Ingraham au sujet de l’affirmation selon laquelle nous sommes dans une pandémie de non vaccinés et que les non vaccinés sont des foyers de variantes dangereuses :

« Absolument, il est faux d’appeler cela une pandémie de non vaccinés. Et il est certainement faux… que les non vaccinés soient en quelque sorte le moteur de l’émergence des nouvelles variantes. Cela va à l’encontre de tous les principes scientifiques que nous comprenons.

La réalité est que la nature des vaccins que nous utilisons actuellement, et la façon dont nous les déployons, vont appliquer une pression sélective sur ce virus pour favoriser l’émergence de nouvelles variantes. Encore une fois, cela repose sur des principes solides.

Il ne faut pas chercher plus loin que… l’émergence de la résistance aux antibiotiques… Le principe est le suivant : si vous avez une entité biologique sujette aux mutations – et que le SARS-CoV-2, comme tous les coronavirus est sujet aux mutations – et vous postulez une pression sélective étroitement ciblée qui n’est pas létale, et vous le faites sur une longue période de temps, c’est la recette pour conduire à l’émergence de nouvelles variantes.

C’est exactement ce que nous faisons. Nos vaccins se concentrent sur une seule protéine du virus, de sorte que le virus n’a qu’à modifier une protéine, et les vaccins ne sont pas près de fournir une immunité stérilisante.

Les personnes vaccinées sont toujours infectées, cela semble seulement particulièrement efficace pour atténuer la maladie, et ce que cela vous dit donc, c’est que ces vaccins dans la grande majorité des gens appliquent une pression non létale, étroitement axée sur une protéine, et le déploiement du vaccin se déroule sur une longue période de temps. C’est la recette des variantes de conduite.

L’immunité naturelle offre une protection bien supérieure

Bridle explique également pourquoi l’immunité naturelle offre une protection robuste contre toutes les variantes, alors que l’immunité induite par le vaccin ne le peut pas. Lorsque vous contractez l’infection naturellement, votre corps développe des anticorps contre TOUTES les protéines virales alors que les injections de COVID ne déclenchent des anticorps que contre une, à savoir la protéine de pointe.

Comme mentionné ci-dessus, lorsque vous avez des anticorps contre une seule des protéines virales, le virus n’a besoin de muter que cette protéine pour échapper à votre système immunitaire. Lorsque vous avez une immunité naturelle, d’autre part, vos anticorps reconnaîtront toutes les parties du virus, donc même si la protéine de pointe est mutée, votre corps reconnaîtra d’autres parties du virus et lancera une attaque contre celles-ci.

Que le SRAS-CoV-2 fonctionne de la même manière que d’autres virus a été montré dans une étude Nature Reviews Immunology7 par Alessandro Sette et Shane Crotty, publiée en octobre 2020. L’étude, “Cross-Reactive Memory T Cells and Herd Immunity to SARS-CoV -2” a fait valoir que l’immunité acquise naturellement contre le SRAS-CoV-2 est puissante, durable et très étendue, car vous développez à la fois des anticorps et des cellules T qui ciblent plusieurs composants du virus et pas un seul.

Si nous devons dépendre de l’immunité induite par le vaccin, comme nous le demandent les responsables de la santé publique, nous nous retrouverons sur un tapis roulant de rappel sans fin. Des boosters seront absolument nécessaires, tant le shot offre une protection si étroite contre une seule protéine du virus. Déjà, les données du monde entier montrent que la protection induite par le vaccin diminue rapidement face aux nouvelles variantes, et Moderna a déclaré publiquement que le besoin de rappels supplémentaires était attendu.8

À quel point la variante Delta est-elle dangereuse ?

Selon le Dr Anthony Fauci, la variante Delta est à la fois plus transmissible et plus dangereuse que le virus d’origine et les variantes précédentes. Le 4 juillet 2021, il a déclaré à NBC News : 9

« Il est plus efficace et efficient dans sa capacité à se transmettre de personne à personne. Et les études que nous avons vues où elles ont été la variante qui est dominée dans d’autres pays, il est clair qu’elle semble être plus mortelle dans le sens de plus grave – vous permet de contracter une maladie plus grave entraînant une hospitalisation, et dans certains cas menant à la mort. »

Dans une interview du 29 juin 202110, Fauci a qualifié la variante Delta de « changeur de jeu » pour les personnes non vaccinées, avertissant qu’elle dévastera la population non vaccinée tandis que les personnes vaccinées en seront protégées.

Le Delta est plus contagieux mais c’est beaucoup moins mortel, beaucoup moins inquiétant. En fait, c’est un virus beaucoup plus faible que le Royaume-Uni [Alpha] et l’Afrique du Sud [Beta] variantes. ~ Dr Peter McCullough

N’oubliez pas que Fauci n’est pas un clinicien et n’a jamais traité une personne infectée par le SRAS-CoV-2. D’autres experts de la santé et médecins praticiens qui traitent les patients atteints de COVID-19 ne sont pas d’accord avec les affirmations de Fauci, arguant que non seulement la variante Delta n’est pas plus dangereuse, mais elle n’est certainement pas plus dangereuse pour les non vaccinés.

Tel que rapporté par Ingraham en juin 2021 (vidéo ci-dessus), il existe une théorie de la génétique évolutive appelée Muller’s Ratchet, qui indique qu’à mesure qu’une épidémie commence à s’éteindre, le virus a tendance à muter en une forme plus transmissible, mais en même temps il se développe plus faible, provoquant une infection beaucoup moins grave. Selon l’épidémiologiste et cardiologue Dr Peter McCullough, c’est exactement ce que nous voyons. Il a dit à Ingraham :

« La bonne nouvelle, c’est que le 18 juin, le Royaume-Uni a présenté son 16e rapport11 sur les mutations — et ils font un excellent travail, bien mieux que notre CDC — et ce qu’ils ont démontré, c’est que le Delta est plus contagieux mais c’est beaucoup moins mortel, beaucoup moins inquiétant. En fait, c’est un virus beaucoup plus faible que le Royaume-Uni [Alpha] et l’Afrique du Sud [Beta] variantes.

Les mutations de Spike rendent les vaccinés vulnérables à Delta

Il est important de noter que la variante Delta contient trois mutations différentes, toutes dans la protéine de pointe. Ceci, explique McCullough, permet à cette variante d’échapper aux réponses immunitaires de ceux qui ont reçu les injections COVID – mais pas de ceux qui ont une immunité naturelle qui, encore une fois, est beaucoup plus large. Dans une apparition le 30 juin 2021 sur Fox News (vidéo ci-dessus), McCullough a déclaré :12

« Il ressort très clairement du UK Technical Briefing13 qui a été publié le 18 juin que le vaccin n’offre aucune protection contre la variante Delta. C’est une variante très douce.

Que vous receviez le vaccin ou non, les patients présenteront des symptômes très légers comme un rhume et ils peuvent être facilement pris en charge… Les patients qui présentent des symptômes graves ou à haut risque, nous pouvons utiliser des combinaisons de médicaments simples à la maison et les aider à traverser la maladie. Donc, il n’y a aucune raison maintenant de pousser les vaccinations. »

Le directeur scientifique de la défense de la santé des enfants, Brian Hooker, Ph.D., a fait écho aux sentiments de McCullough. Le défenseur cite Hooker : 14

« Ce que nous voyons, c’est l’évolution du virus 101. Les virus aiment survivre, donc tuer l’hôte (c’est-à-dire l’humain qui est infecté) va à l’encontre de l’objectif car tuer l’hôte tue aussi le virus. Pour cette raison, les nouvelles variantes de virus qui circulent largement dans la population ont tendance à devenir plus transmissives mais moins pathogènes. En d’autres termes, ils se propageront plus facilement d’une personne à l’autre, mais ils causeront moins de dommages à l’hôte.

Le vaccin se concentre sur la protéine de pointe, tandis que l’immunité naturelle se concentre sur l’ensemble du virus.

L’immunité naturelle – avec une gamme plus diversifiée d’anticorps et de récepteurs des cellules T – offrira une meilleure protection globale car elle a plus de cibles pour attaquer le virus, alors que l’immunité dérivée du vaccin ne se concentre que sur une partie du virus, dans ce cas , la protéine de pointe. Une fois que cette partie du virus a suffisamment muté, le vaccin n’est plus efficace. »

Les données du monde réel montrent que la plupart des personnes infectées sont entièrement « vaccinées »

Les données du monde réel provenant de zones avec des taux de jab COVID élevés montrent le contraire complet de ce que les médias, les responsables du CDC et de la Maison Blanche nous disent. En plus du briefing technique britannique n° 16,15 cité ci-dessus, nous avons des données supplémentaires d’Israël, d’Écosse, du Massachusetts et de Gibraltar :

• Le 1er août 2021, la directrice des services de santé publique d’Israël, le Dr Sharon Alroy-Preis, a annoncé que la moitié de toutes les infections au COVID-19 figuraient parmi les personnes entièrement vaccinées.16 Des signes de maladie plus grave parmi les personnes entièrement vaccinées apparaissent également, a-t-elle déclaré, en particulier chez les plus de 60 ans.

Lire la suite @ 21stCenturyWire.com