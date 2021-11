Les mensonges des médias sur mon autodéfense sont écoeurants, une « honte »

Kyle Rittenhouse, qui a été acquitté de toutes les charges vendredi après s’être défendu contre des émeutiers à Kenosha, dans le Wisconsin, pendant l’été de rage de l’année dernière, a déclaré mardi que les mensonges des médias d’entreprise corrompus sur ses actions étaient « écoeurants » et « une honte ».

« C’est en fait assez hystérique de voir que personne ne peut revenir en arrière et examiner les faits de l’affaire. « À travers les frontières de l’État. » Faux. « C’est un suprémaciste blanc. » Faux. Rien de tout cela n’est vrai, et les mensonges qu’ils peuvent simplement répandre sont tout simplement écoeurants et c’est une honte pour ce pays », a déclaré Rittenhouse dans une interview exclusive avec Tucker Carlson sur « Tucker Carlson Tonight ».

Rittenhouse a déclaré que les salles de rédaction du monde entier faisaient la promotion de faux récits à son sujet qui se propageaient rapidement malgré leur manque de véracité.

« Pour être honnête, Tucker, cette affaire n’a rien à voir avec la race et n’a jamais rien à voir avec la race », a expliqué Rittenhouse. « Cela avait à voir avec le droit à la légitime défense. »

Rittenhouse s’est rendu et a déclaré qu’il croyait « une partie de la raison pour laquelle je pense que j’ai été arrêté juste à cause de la mentalité de la foule ».

Même le président Joe Biden l’a sali, ce que Rittenhouse a également abordé dans son interview.

« Monsieur. Président, si je pouvais vous dire une chose, je vous exhorterais à revenir en arrière et à regarder le procès et à comprendre les faits avant de faire une déclaration », a déclaré Rittenhouse. « … C’est de la malveillance réelle, diffamer mon personnage pour qu’il dise quelque chose comme ça. »

Plus tard, Rittenhouse a ajouté qu’il n’était « pas une personne raciste » et qu’il « soutienne en fait[s] le mouvement BLM.

« Je soutiens la manifestation pacifique et je pense qu’il doit y avoir un changement. Je crois qu’il y a beaucoup d’inconduite de poursuites, pas seulement dans mon cas, mais dans d’autres cas. Et c’est juste incroyable de voir à quel point un procureur peut profiter de quelqu’un. Comme s’ils me faisaient ça, imaginez ce qu’ils auraient pu faire à une personne de couleur qui n’a peut-être pas les ressources que j’ai ou qui n’est pas largement médiatisée comme mon cas », a noté Rittenhouse.

Comme l’adolescent l’a précédemment raconté lors de son procès, il ne faisait que se défendre, mais il a été diffamé en tant que suprémaciste raciste et blanc par la foule de gauche.

«Ce n’était pas Kyle Rittenhouse en procès dans le Wisconsin, c’était le droit à la légitime défense en procès. Et si j’étais condamné, personne n’aurait jamais le privilège de défendre sa vie contre des agresseurs. Dieu merci, ils sont parvenus au bon verdict de non-culpabilité », a déclaré Rittenhouse.

L’autodéfense, a noté Rittenhouse, était vraiment nécessaire la nuit où il était à Kenosha.

« Je ne pensais pas vraiment [the police] obtenu le soutien dont ils avaient besoin. La garde nationale aurait dû être appelée le 23 août mais la ville de Kenosha a fait défaut à la communauté. Le gouverneur, Tony Evers, a laissé tomber la communauté, et il aurait dû y avoir beaucoup plus de ressources pour aider à cela », a déclaré Rittenhouse.

Lorsque Carlson a demandé ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu autant de preuves vidéo, Rittenhouse a déclaré: « Je ne pense pas que nous serions assis ici en ce moment à discuter, Tucker. »

Malgré l’issue positive de son procès, Rittenhouse a déclaré que les malversations des médias d’entreprise devaient être rendues responsables et a laissé entendre que ses avocats poursuivraient de nouvelles mesures contre les médias qui ont entaché son nom.

« Ce n’était pas une affaire politique. Cela n’aurait pas dû être une affaire politique. C’était une affaire politique. Cela n’avait rien à voir avec la race et la façon dont les gens déforment cela, c’est tout simplement écoeurant », a déclaré Rittenhouse. « … Et si quelqu’un se faufilait dans mon jury pour me condamner. C’était donc quelque chose qui me passait toujours par la tête, mais je sais où j’en suis, je sais que je me suis défendu.

De retour à la normale, Rittenhouse a déclaré qu’il craignait de trouver un emploi ou même d’aller en public sans être harcelé, mais il est déterminé à obtenir son diplôme en sciences infirmières ou en droit.

«J’espère que les gens vont revenir en arrière et comprendre les faits et être comme, regarder le procès. Regardez l’inconduite du procureur qui, selon moi, s’est produite et réalisez que j’étais un innocent de 17 ans qui a été violemment attaqué et qui s’est défendu », a-t-il déclaré. « Apparemment, beaucoup de gens à gauche, c’est criminel de vouloir protéger sa communauté. »

« Êtes-vous convaincu que le gouvernement vous protégera de ces menaces parce que c’est, bien sûr, le travail du gouvernement ? » Carlson a demandé.

« Je l’espère, mais nous savons tous comment fonctionne le FBI », a déclaré Rittenhouse.

Rittenhouse, qui prétend être une personne naturellement calme, a déclaré qu’il croyait que « Dieu était de mon côté depuis le début ».

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.